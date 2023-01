Kanada: Rząd musi wyjaśnić wielomilionowe kontrakty zawarte z firmą doradczą

Media i politycy przyglądają się sprawie wartych dziesiątki milionów dolarów kontraktów, które firma doradcza McKinsey zarabia dzięki zleceniom rządu Kanady. Najwięcej na projektach związanych z imigracją. Rząd ma wyjaśnić, jak do tego doszło.

Zlecenia firma McKinsey zaczęła otrzymywać podczas rządów poprzedniego premiera Stephena Harpera, ale po wygraniu wyborów przez Justina Trudeau liczba umów zaczęła szybko rosnąć - opisał francuskojęzyczny nadawca Radio-Canada po przeprowadzeniu dziennikarskiego śledztwa. W latach 2006 - 2015, gdy rządzili konserwatyści Harpera, McKinsey zarobił na konsultacjach dla rządu ponad 2,2 mln CAD, a od przejęcia władzy przez Liberałów Trudeau jesienią 2015 r. - ponad 66,1 mln CAD. To dane resortu zamówień publicznych, a kwoty mogą być wyższe, bo dziennikarze znaleźli m.in. informacje o umowach z instytucjami wspierającymi eksport.

Jak wynika z dziennikarskiej analizy, największa część zamówień płynie z resortu imigracji oraz ze służb granicznych, a te dwie instytucje są odpowiedzialne za 44 proc. rządowych wydatków na usługi McKinsey.

"Wpływ McKinsey na kanadyjską politykę imigracyjną stale rośnie w ciągu ostatnich lat, bez wiedzy opinii publicznej" - napisali dziennikarze Radio-Canada, zwracając uwagę, że nie mogli uzyskać informacji o zawartości raportów ani od firmy, ani od rządu. Cytowali anonimowe wypowiedzi urzędników, którzy wskazywali m.in. na "zapominanie o interesie publicznym", ogólnikowość, brak zaufania do rządowych ekspertów i brak zrozumienia drażliwości tematu.

Radio-Canada wskazało przy tym na podobieństwa rządowych planów do raportu grupy doradców ekonomicznych, powołanej przez byłego ministra finansów Billa Morneau kilka lat temu i kierowanej przez Dominica Bartona, ówczesnego szefa McKinsey.

Wpływ na politykę imigracyjną rządu ze strony prywatnej firmy zwraca uwagę szczególnie teraz. Kanada przyjęła w 2022 r. rekordową liczbę nowych imigrantów, 431,6 tys. osób. Nowe wysokie plany imigracyjne na lata 2023 - 2025, zakładają przyjęcie łącznie prawie 1,5 mln osób. Przy tym według danych resortu imigracji na koniec listopada ub.r., prawie 1,1 wniosków imigracyjnych to zaległości.

Niejasne okoliczności współpracy z McKinsey zostały skrytykowane przez pozostającą w nieformalnej koalicji z rządzącymi liberałami Nową Partię Demokratyczną, opozycyjny Bloc Quebecois, zaś największa opozycyjna partia, konserwatyści, chce powołania komisji parlamentarnej. Premier Justin Trudeau powiedział w środę, że zlecił m.in. minister służb publicznych i zamówień Helenie Jaczek zbadanie sprawy - cytował publiczny nadawca CBC.

Według opublikowanego w listopadzie ub.r. badania Environics Institute, Kanadyjczycy szczególnie dobrze nastawieni są do imigrantów z Ukrainy i Afganistanu, a 69 proc. nie zgadza się ze stwierdzeniem, że imigracja jest za duża. Spośród tych, którzy są przeciwni imigracji, najwięcej jest takich (7 proc. populacji), którzy obawiają się zagrożeń dla kanadyjskiej wartości i tożsamości. Kwestią politycznie drażliwą jest nielegalna imigracja. Szef konserwatystów Pierre Poilievre wezwał we wtorek do zablokowania nielegalnego przejścia Roxham Road na południe od Montrealu. To właśnie takimi przejściami przechodzą osoby, które składają wnioski o azyl w Kanadzie. Na oficjalnych przejściach wniosków nie mogą złożyć, bo zgodnie z przepisami powinni to uczynić w tzw. bezpiecznym kraju trzecim, czyli w USA.

Działająca w 65 krajach i zatrudniająca 30 tys. konsultantów firma McKinsey jest krytykowana za m.in. współpracę z Arabią Saudyjską i doradztwo dla Purdue Pharma, producenta silnie uzależniającego leku przeciwbólowego odpowiedzialnego za kryzys opioidowy także w Kanadzie.