Kanada: Rząd nakłada sankcje na 203 osoby w związku z atakiem Rosji na Donbas

Rząd Kanady poinformował w środę w komunikacie, że nakłada kolejne sankcje po agresji Rosji na Ukrainę, tym razem na 203 osoby, które zaangażowane są w próby zajęcia przez rosyjskie siły pewnych terytoriów w Donbasie, na wschodzie kraju.

Nowe restrykcje dotyczą 11 wysokiej rangi urzędników i 192 innych przedstawicieli zależnych pod Moskwy władz samozwańczych tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, którzy są zaangażowani w prowadzone przez Rosję próby "pogwałcenia suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy" - głosi komunikat.

"Podjęta przez Rosję próba aneksji pewnych terytoriów Donbasu stanowi jaskrawe pogwałcenie prawa międzynarodowego. Kanada będzie nadal współpracować ze swymi partnerami we wspólnocie międzynarodowej, by pociągnąć do odpowiedzialności, za tę bezsensowną wojnę, prezydenta Putina i jego wspólników" - czytamy w oświadczeniu.

"Kanada wykorzysta wszelkie instrumenty, jakie ma do dyspozycji, aby sprawić, że zachowany zostanie oparty na zasadach porządek międzynarodowy, a ci, którzy są współodpowiedzialni za łamanie prawa międzynarodowego odpowiedzą za swoje zbrodnie" - oznajmiła cytowana w komunikacie minister spraw zagranicznych Kanady Melanie Joly.

Od rosyjskiej inwazji na Ukrainę Kanada objęła sankcjami oznaczającymi m.in. zamrożenie aktywów ponad 900 osób i podmiotów - przypomina komunikat Ottawy.

We wtorek minister Joly poinformowała, że Ottawa chce umożliwić konfiskatę zamrożonych rosyjskich aktywów i przekazanie ich pokrzywdzonym.