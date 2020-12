Kanada: Rząd: Nowe programy pomocy, podatki i powszechne przedszkola

Do 100 mld CAD inwestycji w kanadyjską gospodarkę, podatki dla gigantów usług cyfrowych i powszechny system przedszkoli zapowiedziała w poniedziałek wicepremier i minister finansów Chrystia Freeland.

"Zrobimy wszystko co trzeba, by Kanadyjczycy byli bezpieczni, zdrowi i wypłacalni" - powiedziała w parlamencie Freeland, przedstawiając zaktualizowaną informację o finansach państwa. W związku z pandemią rząd federalny nie przedstawił w tym roku budżetu, zapowiadał natomiast przekazanie jesienią informacji finansowej.

Według przedstawionych danych deficyt budżetowy ma wynieść 381,6 mld CAD w bieżącym roku budżetowym, czyli do marca 2021, z możliwością wzrostu jeśli takie będą konsekwencje ewentualnych nowych lockdownów i restrykcji. Zadłużenie rządu federalnego netto wyniesie 1,2 biliona CAD w bieżącym roku fiskalnym, co oznaczałoby stosunek długu federalnego do PKB na poziomie 50,7 proc. Do 2025 r. dług federalny może wzrosnąć nawet do 1,5 bln CAD.

"Każde 8 z 10 dolarów wydanych na programy walki ze skutkami pandemii pochodzi od rządu federalnego" - podkreśliła Freeland. Rząd w Ottawie przeznaczył podczas pandemii znaczne kwoty na programy wsparcia, tylko ze świadczenia dla tracących pracę a nie kwalifikujących się do otrzymania zasiłków dla bezrobotnych, skorzystało 8,9 mln Kanadyjczyków.

Krótkoterminowy program odbudowy gospodarki wynoszący od 3 do 4 proc. PKB w ciągu trzech lat ma rozpocząć się, gdy "wirus będzie pod kontrolą a nasza gospodarka będzie gotowa na nowy wzrost" - dodała Freeland. Natomiast wskaźniki, które będą brane pod uwagę przy określaniu kiedy programy wsparcia się zakończą to poziom zatrudnienia, średnia liczba godzin pracy na osobę zatrudnioną i poziom bezrobocia.

Wicepremier wskazała przy tym na potencjalne nowe źródła dochodów w "sprawiedliwym systemie podatkowym". Wymieniła m.in. wprowadzenie obowiązku naliczania i odprowadzania podatku GST/HST (federalnego oraz tzw. zharmonizowanego podatku od sprzedaży) dla zagranicznych firm sprzedających usługi cyfrowe w Kanadzie, które w odróżnieniu od firm kanadyjskich tego podatku nie płacą. To miałoby przynieść 1,2 mld CAD w ciągu 5 lat. Freeland podkreśliła, że trwają rozmowy z firmami z tej branży, ale rząd jest gotowy do wprowadzenia podatku "jednostronnie".

Inne planowane źródła dochodów budżetu to m.in. podatek od sprzedaży usług firm krótkoterminowego wynajmu jak Airbnb, który ma dać 360 mln CAD w ciągu 5 lat oraz podatek od nieruchomości posiadanych przez obcokrajowców nie będących rezydentami w Kanadzie. Jednocześnie rząd chce zwalczać uchylanie się od płacenia podatków od dochodów osiąganych poza Kanadą czy w rajach podatkowych i przeznaczy 606 mln CAD na zebranie 1,4 mld niezapłaconych kwot.

Inwestycje w gospodarkę po pandemii i ożywienie gospodarcze mają umożliwić spadek deficytu już w przyszłym roku fiskalnym do nieco ponad 121 mld CAD, a następnie do 50,7 mld CAD w roku 2022-2023.

Freeland zapowiedziała wsparcie adresowane do wybranych grup, m.in. do branży turystycznej, mniejszości etnicznych, studentów i kobiet, których sytuacja znacznie się pogorszyła podczas pandemii.

Wśród działań, które mają pomóc kobietom na rynku pracy wymieniła stworzenie ogólnokanadyjskiego systemu opieki i wczesnego nauczania dla dzieci w wieku przedszkolnym, wzorowanego na systemie działającym w Quebec, gdzie dzienne koszty pobytu dziecka w placówce nie przekraczają 10 CAD. Szczegóły mają zostać przedstawione w przyszłorocznym budżecie.

Chrystia Freeland dodała, że rząd nie chce powtórzyć błędów z poprzedniej recesji w 2008 r., gdy ówczesny konserwatywny rząd Stephena Harpera posługiwał się głównie cięciami budżetowymi sięgającymi od 5 do 10 proc. w niektórych resortach. "Większym ryzykiem jest dostarczyć za mało pomocy niż za dużo" - powiedziała Freeland. "To największy kryzys w opiece zdrowotnej od epidemii hiszpańskiej grypy sto lat temu" - podkreśliła.

Z Toronto Anna Lach