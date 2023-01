Kanada: Rząd Ontario chciał sprzedać chronioną ziemię deweloperom; wszczęto dwa dochodzenia

W Ontario rozpoczynają się dwa dochodzenia w sprawie decyzji rządu tej prowincji Kanady, aby część chronionych od lat obszarów leśnych i rolnych, tzw. Greenbelt, sprzedano deweloperom.

Pierwsze z dochodzeń jest konsekwencją skargi liderki opozycyjnej Nowej Partii Demokratycznej Marit Stiles, która twierdzi, że istnieje "dziwna zbieżność w czasie niedawnych zakupów ziemi na terenie Greenbelt przez dużych właścicieli ziemskich, którzy mają finansowe i polityczne związki z (...) partią konserwatywną".

Na podstawie tej skargi, a także skargi lidera partii Zielonych Mike'a Schreinera, urząd Integrity Commissioner, który nadzoruje działania rządu prowincji pod względem etycznym, poinformował w środę, że przeprowadzi kontrolę działań ministra ds. miejskich i budownictwa mieszkaniowego Steve'a Clarka.

W ostatnich miesiącach media wielokrotnie wskazywały, że deweloperzy kupowali ziemię na terenie Greenbelt mimo wcześniejszych zapewnień rządu Ontario, że teren pozostanie chroniony. Jedna z tych transakcji - jak podała w środę agencja Canadian Press - miała miejsce we wrześniu, zaledwie dwa miesiące przed oficjalną informacją Clarka o zniesieniu ograniczeń w 15 rejonach chronionego obszaru. Media podawały nazwiska deweloperów i wskazywały na ich związki z politykami partii konserwatywnej. Organizacja Ontario Farmland Trust przypomina, że od 1976 roku Ontario straciło 20 proc. swoich terenów rolniczych.

Liderzy trzech partii opozycyjnych w Ontario zwrócili się również do audytor generalnej Ontario Bonnie Lysyk (urząd audytora działa podobnie do polskiej Najwyższej Izby Kontroli), by przeprowadziła analizę finansowych i środowiskowych skutków decyzji rządu. Jak podała Canadian Press, w odpowiedzi do autorów listu Lysyk napisała w środę, że pojawiło się wiele pytań, także w parlamencie, więc rozpoczyna audyt. W wypowiedzi dla publicznego nadawcy CBC audytor generalna poinformowała, że rozpocznie prace niezwłocznie, by zakończyć je jeszcze w tym roku.

Dwa tygodnie temu policja w Ontario (Ontario Provincial Police) oświadczyła, że prowadzi własne analizy, czy rozpocząć dochodzenie w sprawie działań rządu Ontario. Decyzji w tej sprawie jeszcze nie podjęto - podały w środę media.

Ministerstwo ds. miejskich i budownictwa mieszkaniowego prowincji Ontario zapewniło w środę w oświadczeniu o swojej pełnej współpracy podczas dochodzeń.

Tzw. Greenbelt to chroniony od 2005 roku decyzją rządu Ontario obszar o powierzchni ponad 8 tys. km kwadratowych: lasy, bagna, obszary cenne przyrodniczo i ziemie uprawne. Greenbelt otacza metropolię Toronto, jego części rozciągają się na północ i południowy zachód. Celem objęcia tych obszarów ochroną było m.in. przeciwdziałanie niekontrolowanemu rozszerzaniu się obszarów miejskich, ponieważ tzw. Golden Horseshoe (złota podkowa), w którym jest także Toronto, to jeden z najszybciej rozrastających się terenów miejskich w Ameryce Płn.

Podczas wyborów do parlamentu Ontario w 2018 roku ówczesny lider konserwatystów Doug Ford, i od tego czasu premier prowincji, zaproponował sprzedaż części chronionego obszaru deweloperom. Wobec sprzeciwu opinii publicznej i opozycji Ford wycofał się z pomysłu, jednak w listopadzie 2022 roku, na początku drugiej kadencji, powrócił do planów twierdząc, że pomoże to w rozwiązaniu problemu mieszkaniowego w Ontario; według komunikatu rządowego chodzi o wybudowanie 50 tys. domów. Chronione obszary mają zostać wymienione na obszary obecnie nieobjęte ochroną. Jednak np. miasto Hamilton informowało w ostatnich tygodniach, że ma wystarczająco dużo własnych terenów miejskich pod zabudowę mieszkaniową.

Od wielu miesięcy w Ontario odbywały się demonstracje w sprawie Greenbelt, mieszkańcy prowincji podpisywali wiele petycji. Wśród nich jest petycja Ontaryjskiej Federacji Rolniczej, która przypominała, że każdego dnia Ontario traci 0,7 km kwadratowego ziemi ornej - podpisało ją ponad 17,6 tys. osób. Petycję koalicji rolniczej Home Grown podpisało prawie 58,5 tys. osób.

Z Toronto Anna Lach