Kanada: Rząd pomoże małym firmom w płaceniu czynszu

Rząd pomoże małym firmom w płaceniu czynszu. Premier Kanady Justin Trudeau poinformował w piątek o szczegółach wspólnego programu subsydiów, przygotowanego przez rząd federalny i rządy prowincji.

Właściciele lokali komercyjnych uzyskają prawo do rządowej pożyczki na kwiecień, maj i czerwiec, a wysokość pożyczki wyniesie 50 proc. czynszu. Jeżeli właściciel lokalu zmniejszy czynsz o 75 proc. pożyczki będą umarzane. Nie będzie też można eksmitować najemców. Właściciele firm wynajmujący lokale będą musieli pokryć pozostałe 25 proc. należnego czynszu. Te zasady stosuje się również do organizacji charytatywnych i non-profit. Program ma zacząć działać w połowie maja.

Najemcy muszą spełniać kilka warunków: ich czynsz nie może przekraczać 50 tys. dolarów kanadyjskich (CAD) miesięcznie, z powodu Covid-19 musieli wstrzymać działalność, a jeśli nadal ją prowadzą, to ich przychody nie mogą przekraczać 30 proc. przychodów sprzed pandemii.

"Małe firmy otrzymają więcej pomocy, ponieważ są niezbędne naszym rodzinom, społecznościom i naszej gospodarce" - powiedział Trudeau. Przyznał jednak, że jest to forma pomocy, która nie spełnia wszystkich oczekiwań.

Regulacja kwestii dotyczących czynszu jest w Kanadzie w gestii prowincji, jednak od wielu tygodni w pytaniach do Trudeau powracały pytania o pomoc w płaceniu czynszów za lokale wynajmowane przez małe firmy. Prowincje i terytoria pokryją jedną czwartą kosztów programu. Ogłoszone w piątek subsydia do czynszów nie polegają na prostych dopłatach do czynszu, to ich konstrukcja wymusza na właścicielach obniżenie opłat.

Zrzeszające małe firmy stowarzyszenie Canadian Federation of Independent Business (CFIB) w piątkowym oświadczeniu wyraziło zadowolenie z nowego programu, ale wskazało na ryzyka z nim związane. "Program może być zbyt skomplikowany i nadmiernie odwołuje się do działań właścicieli lokali. Ponieważ nie mają oni obowiązku uczestniczyć w programie, a oczekuje się od nich zaakceptowania pewnych strat finansowych, mogą oni zignorować program. (…) CFIB apeluje do właścicieli lokali o skorzystanie z planu" - napisała w oświadczeniu wiceprezes CFIB Laura Jones.

Według badania CFIB, ponad 40 proc. małych firm zanotowało spadek przychodów o 70 proc. Ponad 50 proc. małych firm nie jest w stanie zapłacić czynszu bez pomocy, a w branży restauracyjnej odsetek sięga 75 proc.

Trudeau powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej, że jeszcze w tym dniu będzie rozmawiał z premierami prowincji o zasadach stopniowego otwierania gospodarki przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa, ale to do prowincji należą decyzje.

W piątek plan czterech etapów powrotu do działalności przedstawił premier Nowego Brunszwiku Blaine Higgs. W czwartek składający się z pięciu etapów plan, którego realizacja zacznie się 4 maja, przedstawił premier Saskatchewan Scott Moe. Premier Ontario Doug Ford zapowiedział przedstawienie planów prowincji na początku przyszłego tygodnia.

z Toronto Anna Lach