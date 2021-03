Kanada: Rząd przeznaczy ponad pół miliarda dolarów na naukę i badania

Projekty naukowo-badawcze w Kanadzie otrzymają 518 mln dolarów wsparcia ze strony rządu federalnego. Pieniądze trafią do szkół wyższych i szpitali uniwersyteckich, wesprą badania zarówno nad nowymi terapiami, jak i rakietami kosmicznymi.

Rząd dofinansuje 102 projekty naukowe prowadzone przez ponad 1000 specjalistów w 35 placówkach badawczych - zapowiedział w minionym tygodniu premier Justin Trudeau.

Wśród projektów są zarówno prace prowadzone na Uniwersytecie Toronto nad zrozumieniem przyczyn chorób takich jak demencja, choroba Parkinsona czy stwardnienie rozsiane, jak i budowa na Uniwersytecie Manitoby cyfrowego archiwum dokumentującego historię przymusowych szkół dla Indian. Są też prace na Uniwersytecie York i Uniwersytecie Zachodnim nad stosowaniem drukarek 3D do projektowania zmian w konstrukcji rakiet kosmicznych, oszczędzających zużycie paliwa. Dodatkowe środki na badania otrzymają m.in. badacze z Dalhousie University pracujący nad zbieraniem informacji o ocieplaniu się Atlantyku, a także Uniwersytet Montrealski, gdzie prowadzone są analizy nad skutkami przyjmowania leków przez kobiety w ciąży. Projekty zostały wybrane w konkursie przeprowadzonym przez rządowy Fundusz Innowacji.

Jednym z dofinansowanych projektów jest program badań i produkcji szczepionek, wspierający istniejące i nowe startupy w tej dziedzinie, prowadzony przez Szpital Uniwersytecki Quebeku i Uniwersytet Laval. Jak podkreślił Trudeau, "to zmiana podejścia reprezentowanego przez poprzedni rząd". Żadna ze szczepionek na Covid-19 nie jest produkowana w Kanadzie, za co rząd jest krytykowany przez opozycję, ale media przypominają, że w latach 80. konserwatywny rząd Briana Mulroneya sprywatyzował należące do rządu laboratoria. W latach 2007-2011, podczas rządów konserwatysty Stephena Harpera, firmy takie jak AstraZeneca, Bristol Myers, Johnson & Johnson, Merck's, GSK i Sanofi zamykały swoje zakłady produkcyjne w Kanadzie lub redukowały w nich zatrudnienie.

W Kanadzie produkowane są m.in. szczepionki na grypę i różne choroby zakaźne, ale nie ma produkcji szczepionek wymagających stosowania zaawansowanych biotechnologii. W lutym br. rząd zainwestował w krajową produkcję szczepionek; zakład w Montrealu należący do Krajowej Rady Badań Naukowych rozpocznie latem br. produkcję szczepionki na Covid-19. Jest on modernizowany kosztem 125 mln dolarów kanadyjskich od zeszłego roku, a rząd Kanady podpisał umowę na produkcję w Montrealu szczepionki amerykańskiej firmy Novavax, będzie to produkcja wynosząca 2 mln dawek miesięcznie. Szczepionka Novavax czeka jeszcze na dopuszczenie do stosowania w Kanadzie. Ponadto w Vancouver powstanie budowany przez Precision NanoSystems zakład, który może w ciągu roku wyprodukować 240 mln dawek szczepionek.

Na początku pandemii, w marcu ub.r. rząd federalny przekazał 275 mln CAD na badania nad koronawirusem i metodami leczenia Covid-19, a w maju ub.r. zainwestował 450 mln CAD w podtrzymanie badań naukowych, w tym na pensje naukowców. Wcześniej, w budżecie 2018 r. rząd zobowiązał się do przekazania 763 mln CAD w ciągu 5 lat na badania naukowe i potrzebną do nich infrastrukturę. Od 2016 r. rząd federalny przeznaczył 10 mld CAD na naukę i badania naukowe.

Wsparcie badań naukowych jest częścią zapowiadanych działań rządu federalnego na rzecz odbudowy gospodarki. Według najnowszych danych kanadyjskiego urzędu statystycznego PKB Kanady w czwartym kwartale ub.r. wzrosło o 2,3 proc., ale w całym 2020 r spadło o 5,4 proc. Według komunikatu Statistics Canada to największy spadek PKB od 1961, od kiedy zaczęto opracowywać kwartalne dane.

Z Toronto Anna Lach