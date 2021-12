Kanada: Rząd rozszerza programy pomocowe w związku z wariantem Omikron koronawirusa

Rząd Kanady rozszerzył dostęp do programów pomocowych w związku z falą zakażeń warianem Omikron koronawirusa – poinformował w środę premier Justin Trudeau. To dopłaty do płac i czynszu za firmowy lokal.

"Zakres pomocy został zwiększony poprzez rozszerzenie definicji lockdownu" - podsumowała wicepremier i minister finansów Chrystia Freeland. Taką możliwość dała rządowi federalnemu ustawa o nowych programach pomocowych.

Pracownicy w prowincjach i terytoriach, gdzie władze wprowadziły limit 50 proc. liczby klientów, będą mogli otrzymać 300 CAD tygodniowo. Firmy zaś będą mogły występować o dopłaty do wynagrodzeń i czynszu, jeśli ich przychody spadły o 25 proc. Pomoc budżetowa może wynieść od 25 proc. do 75 proc. kosztów wynagrodzeń i czynszu.

Nowe zasady wsparcia będą obowiązywać wstecznie od 19 grudnia br. do 12 lutego 2022 roku. Koszty rozszerzonej pomocy wyniosą 4 mld CAD z ponad 7,4 mld CAD już planowanych w ustawie o nowych programach na okres od października br. do 7 maja 2022 r.

Również w środę rząd prowincji Ontario poinformował, że firmom dotkniętym obowiązującym od niedzieli ograniczeniom liczby klientów władze będą pokrywać do 50 proc. podatku od nieruchomości i do połowy wydatków na prąd. Opóźnienia w płaceniu podatków nie będą karane przez pół roku.

Premier Trudeau dziękował Kanadyjczykom, że mimo zmęczenia pandemią i ograniczeniami zachowują zasady, a ponad 80 proc. mieszkańców kraju w wieku powyżej 5 lat jest w pełni zaszczepionych. Niemniej premier i ministrowie apelowali o ograniczanie kontaktów podczas Świąt i szczepienia. Dziennikarze zwrócili uwagę, że w USA, gdzie w pełni zaszczepionych jest 60 proc. mieszkańców, prezydent Joe Biden mówił, by nie panikować. "Kanada to nie Stany Zjednoczone" - skomentowała wicepremier Freeland, zwracając uwagę na cechującą Kanadyjczyków ostrożność.

Z Toronto Anna Lach