Kanada: Rząd sprawdza bezpieczeństwo aplikacji na telefonach urzędników

Rząd Kanady sprawdza bezpieczeństwo aplikacji mediów społecznościowych instalowanych na telefonach urzędników federalnych. Wcześniej, w lutym br., urzędnikom federalnym zakazano korzystania z TikToka na służbowych telefonach.

Rząd federalny przeprowadza "szeroki przegląd" aplikacji mediów społecznościowych, które urzędnicy państwowi zainstalowali na służbowych telefonach - poinformowała w czwartek agencja The Canadian Press, cytując biuro prasowe Treasury Board, resortu odpowiedzialnego za administrację federalną.

Przyczyną tego przeglądu jest konieczność poprawy cyberbezpieczeństwa systemów i rządowych sieci komunikacji. Chodzi o to, że aplikacje mediów społecznościowych gromadzą znaczny zakres informacji o użytkowniku telefonu, w tym uzyskują dostęp np. do kontaktów. Choć zazwyczaj informacje te są gromadzone do wykorzystania w dobieranych pod kątem użytkownika reklamach, to jednak w opinii urzędników istnieje ryzyko przejęcia danych przez "wrogie podmioty", a nawet ryzyko instalowania szkodliwych programów czy podszywania się pod osobę, której telefon został zainfekowany.

W końcem lutego br. z telefonów służbowych, którymi posługują się kanadyjscy ministrowie i pracownicy administracji rządowej usunięty został chiński TikTok, właśnie ze względu na bezpieczeństwo danych w związku z ryzykiem, że do danych wrażliwych dostęp może uzyskać rząd Chin. Z aplikacji zrezygnowała też część parlamentarzystów i dziennikarzy. Premier Kanady Justin Trudeau nie wykluczył wówczas, że decyzje rządu mogą pójść dalej.

Rządowe Centrum Cyberbezpieczeństwa, którego częścią jest kanadyjski wywiad elektroniczny, zaleciło w swoich rekomendacjach, by sprawdzać bezpieczeństwo ściąganych aplikacji, wskazując, że nie we wszystkich krajach poziom ochrony prywatności jest taki jak w Kanadzie. W lutym br. rozpoczęło się dochodzenie w sprawie ochrony danych osobowych przez TikToka, prowadzone wspólnie przez federalny urząd komisarza ds. prywatności oraz trzy analogiczne urzędy w prowincjach Alberta, Kolumbia Brytyjska i Quebec.

