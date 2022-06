Kanada: Rząd: ukraińscy uchodźcy wojenni otrzymają jednorazowy zasiłek

Ukraińscy uchodźcy wojenni, którzy przylatują do Kanady, mogą od czwartku składać wnioski o jednorazowe finansowe wsparcie od rządu federalnego – poinformowali w komunikacie ministrowie imigracji Sean Fraser i rodziny Karina Gould.

Wysokość jednorazowej pomocy wynosi 3 tys. dolarów kanadyjskich dla osoby dorosłej i 1,5 tys. dolarów na dziecko do 17. roku życia. Wnioski mogą być składane przez rządowy portal. Środki te mają pomóc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb, zanim uchodźcy znajdą pracę. Pieniądze będą przekazywane na rachunek w kanadyjskiej instytucji finansowej, a federalny program oferuje pomoc w zakładaniu konta.

Uprawnionymi do otrzymywania federalnego wsparcia są Ukraińcy, którzy przylecieli do Kanady w ramach ogłoszonego w połowie marca programu uproszczonych formalności wizowych CUAET (Canada - Ukraine authorization for emergency travel). Program ten umożliwia legalny pobyt przez trzy lata oraz uzyskanie pozwolenia na pracę. Rozpatrzenie wniosku jest bezpłatne.

Od 17 marca wniosek o wizę w ramach programu CUAET złożyło ponad 259 tys. osób, pozytywnie rozpatrzono już ponad 120,6 tys. z nich. Od 1 stycznia do Kanady przybyło prawie 35,5 tys. Ukraińców. Rząd Kanady organizuje też loty czarterowe z Polski i trzeci z czarterów, z 300 ukraińskimi uchodźcami, przylatuje do Halifaksu w czwartek. Poprzednie dwa w maju lądowały w Winnipeg i w Montrealu.

