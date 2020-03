Kanada: Rząd wyda miliard dolarów na walkę z koronawirusem

Premier Kanady Justin Trudeau ogłosił w środę pakiet pomocy dla osób i firm dotkniętych problemami w związku z epidemią koronawirusa. Na początek państwo wyda 1 mld dolarów kanadyjskich na pomoc dla prowincji i terytoriów oraz na ułatwienia dla biznesu i pracowników.

Rząd postanowił przeznaczyć 1 mld CAD na fundusz pomocy dla 13 kanadyjskich prowincji i terytoriów. W ramach tej kwoty 275 mln przeznaczono na badania nad wirusem i opracowanie szczepionki.

To kolejna transza budżetowych pieniędzy na badania, w dodatku do 28 mln CAD zapowiedzianych w ubiegłym tygodniu. Jednocześnie rząd przeznaczył 50 mln dolarów na pomoc międzynarodową.

Część rządowej pomocy przeznaczono dla osób, które z powodu epidemii muszą pozostać w domu, a nie mogą np. pracować zdalnie. Rząd zdecydował, że w przypadku osób, które muszą poddać się izolacji jako formie kwarantanny i nie otrzymują w związku z tym wynagrodzenia za pracę, uchylono tymczasowo jednotygodniowy okres oczekiwania, po którym można ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych.

Kanadyjscy pracodawcy nie mają obowiązku wypłacania wynagrodzenia pracownikom, którzy muszą poddać się kwarantannie. Trudeau zapewnił też, że dla firm istnieje też możliwość łatwego uzyskania kredytu pomostowego, gdyby sytuacja na rynku powodowała problemy z płynnością.

Trudeau podkreślił, że rząd nie chce, by chorych pracowników zmuszano do przychodzenia do pracy ani by pracodawcy byli zmuszeni do przeprowadzania zwolnień. Premier jeszcze we wtorek informował na Twitterze, że spotkał się z szefami kanadyjskich linii lotniczych Air Canada i West Jet.

"Współpraca będzie kontynuowana, podobnie jak z innymi firmami i przedsiębiorstwami, które doświadczają problemów wywołanych koronawirusem" - premier. Kanadyjskie linie lotnicze również doświadczają problemów wynikających z ograniczenia podróży przez wiele firm. Air Canada od środy zawiesiły loty do Włoch, West Jet wprowadziły dodatkowe dezynfekcje w kabinach.

Budżetowe formy pomocy zapowiadał od ubiegłego tygodnia minister finansów Bill Morneau, który zapewniał, że rząd dysponujemy "narzędziami szybkiego reagowania" na problemy gospodarcze. Jean-Yves Duclos, szef Treasury Board - instytucji, która w kanadyjskim rządzie nadzoruje wydatki, pełniąc funkcje administracyjno-finansowe - informował we wtorek, że w najbliższym budżecie federalnym znajdą się projekty pomocy dla Kanadyjczyków i zachęt dla kanadyjskiego biznesu.

Na kończący się rok budżetowy 2019-2020 rząd zaplanował deficyt w wysokości 26,6 mld CAD, a relacja długu federalnego do PKB wynosi ok. 30 proc.

Na problemy związane z koronawirusem nakładają się w Kanadzie problemy spowodowane spadkiem cen ropy na rynkach światowych w wyniku saudyjsko-rosyjskiej wojny o wielkość wydobycia. Szczególnie dotyka to prowincji Alberta, gdzie wydobywa się ropę naftową z piasków bitumicznych. Problem dotyczy również sektora wydobycia gazu. Podobna wojna cenowa w 2014 r. doprowadziła do zatrzymania kilku projektów wydobywczych w Albercie oraz do narzucanych przez rząd prowincji limitów wydobycia. Sektor energetyczny stanowi ok. 11 proc. kanadyjskiego PKB.

Dotychczas w Kanadzie zachorowały 93 osoby, jedna z nich w poniedziałek zmarła. "Kanada miała dotychczas szczęście, ale Kanadyjczycy niepokoją się (…) mogą (jednak) na nas liczyć" - podkreślił Trudeau.

z Toronto Anna Lach