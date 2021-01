Kanada: Sąd: wiceprezes Huawei będzie nadal musiała być pilnowana przez ochroniarzy

Czekająca w Kanadzie na proces ekstradycyjny do USA wiceprezes chińskiego koncernu Huawei Meng Wanzhou musi pozostać pod nadzorem ochroniarzy – orzekł kanadyjski sąd. Adwokaci Meng argumentowali, że boi się ona zakazić koronawirusem od ochroniarzy.

Sędzia William Ehrcke z Sądu Najwyższego Kolumbii Brytyjskiej orzekł w piątek, że środki podjęte, aby uniemożliwić Meng ucieczkę z Kanady przed zakończeniem jej procesu o ekstradycję, w tym stały nadzór trzech ochroniarzy, nie będą złagodzone.

Prawnicy Chinki oświadczyli wcześniej, że zmieniające się ekipy ochroniarskie narażają przebywającą w Vancouver wiceprezes Huawei na zwiększone ryzyko zakażenia.

Sędzia zwrócił też uwagę, że jeśli Meng obawia się zakażenia, może pozostawać w domu, ponieważ ze swojej rezydencji musi wychodzić tylko w dni, gdy zobowiązana jest stawić się w sądzie. Dodał, że jej prawnicy nie przedstawili dowodów, by "była ona bardziej niż inne 48-letnie kobiety narażona" na zakażenie koronawirusem.

Kanadyjskie media zwróciły uwagę na kontrargumenty prokuratorów, którzy przypomnieli, że nie ma powodu oczekiwać, że dysponująca olbrzymimi środkami finansowymi córka założyciela Huawei czekałaby w Kanadzie na ewentualną ekstradycję do USA i możliwy wyrok długoletniego więzienia.

W dodatku Doug Maynard, prezes Lions Gate Risk Management, firmy ochraniającej Meng powiedział sądowi, że w ocenie ekspertów istnieje ryzyko porwania Meng przez obcy rząd lub organizację przestępczą. Dodał, że policja w Vancouver prowadzi dochodzenie w sprawie serii listów z groźbami adresowanych do Meng.

Przy okazji piątkowego przesłuchania okazało się też, że pomimo obaw o zdrowie Meng jeździ na zakupy i spotyka się w sprawach biznesowych. Prokuratorzy pokazali m.in. znane z kanadyjskich mediów fotografie z maja ub.r., na których Meng pozowała do zdjęcia z grupą znajomych na schodach sądu. Nie zachowała przy tym bezpiecznej odległości ani nie miała na twarzy maseczki. Wskazano też, że jej mąż i dzieci, którzy otrzymali zgodę na przylot do Kanady, spędzili kwarantannę w towarzystwie Meng.

Dwa tygodnie temu jej prawnicy poinformowali, że rodzina wiceprezes Huawei wystąpiła w ub.r. o zgodę na spotkanie się z nią w Kanadzie.

Mąż Meng przyleciał w październiku, a dwoje dzieci w grudniu i obecnie wszyscy przebywają w Kanadzie. W związku z Covid-19 obowiązuje zakaz wjazdu do Kanady dla cudzoziemców nieposiadających kanadyjskiego obywatelstwa lub prawa stałego pobytu, ale władze imigracyjne mogą w szczególnych przypadkach wpuścić do kraju wybrane osoby.

1 marca rozpoczną się w Vancouver posiedzenia sądu w sprawie ekstradycji Meng, proces rozpoczął się formalnie w styczniu ub.r.

Wiceprezes Huawei została zatrzymana w grudniu 2018 r. na wniosek USA. Meng, po tygodniowym pobycie w areszcie, została zwolniona za kaucją i od tego czasu mieszka w jednej ze swoich dwóch rezydencji w Vancouver; jest pod dozorem elektronicznym i nie może wychodzić z domu między godz. 23 a 6 rano. Kaucja wynosi 10 mln CAD.

Pod koniec maja 2020 roku sąd orzekł, że proces ekstradycyjny Meng może być prowadzony, ponieważ 13 zarzutów stawianych jej przez USA jest konsekwencją czynów uznawanych za przestępstwo także w Kanadzie. Amerykańskie władze zarzucają Meng oszustwa i łamanie sankcji nałożonych na Iran. Meng nie przyznaje się do winy.

Po aresztowaniu Meng w grudniu 2018 r. stosunki między Ottawą a Pekinem pogorszyły się. Chińskie władze aresztowały w tym kraju dwóch Kanadyjczyków, Michaela Kovriga i Michaela Spavora, których oskarżyły o szpiegostwo.

Chiny próbowały wywierać także ekonomiczną presję na Ottawę, blokując import kanadyjskiej żywności. Jak często zwracają uwagę kanadyjskie media, Meng mieszka w Vancouver w swoim domu, tymczasem Kovrig i Spavor przebywają cały czas w chińskim areszcie, nie mogli się spotkać z urzędnikami konsularnymi od stycznia do listopada 2020 roku i dopiero w połowie grudnia mogli porozmawiać z ambasadorem Kanady w Chinach Dominikiem Bartonem.

Najnowszym problemem staje się sytuacja 300 tys. mieszkańców Hongkongu z paszportem kanadyjskim. W sobotę dziennik "The Globe and Mail" napisał o obawach Kanady w związku z tym, że Hongkong zmusza mieszkańców mających podwójne obywatelstwo do określania, czy są Kanadyjczykami, czy też Chińczykami. To m.in. problem dla osób, które znalazły się w więzieniu, ponieważ zadeklarowanie chińskiego obywatelstwa oznacza utratę kanadyjskiej pomocy konsularnej.

Z Toronto Anna Lach