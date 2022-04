Kanada: sankcje wobec kolejnych osób z Rosji i Białorusi

Kolejnych dziewięciu Rosjan i dziewięciu Białorusinów znajdzie się na liście osób, które podlegają sankcjom w związku z wojną na Ukrainie – zapowiedziała w poniedziałkowym komunikacie minister spraw zagranicznych Kanady Melanie Joly.

Komunikat podkreśla, że "osoby te ułatwiały i umożliwiały pogwałcenie ukraińskiej suwerenności, integralności terytorialnej i niepodległości; są blisko związane z rosyjskim i białoruskim reżimem". Kanadyjskie sankcje oznaczają m.in. zamrożenie aktywów, oraz zakaz transakcji z tym osobami. Od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainie Kanada nałożyła sankcje na ponad 700 osób i podmiotów z Rosji, Białorusi i Ukrainy.

"To, co świat zobaczył w miniony weekend w Buczy jest odrażające. Kanada nie będzie przyglądać się trwającym bezsensownym morderstwom niewinnej ludności cywilnej dokonywanym przez rosyjskie siły na Ukrainie" - napisano w komunikacie, przypominając stanowisko Kanady w sprawie konieczności dochodzenia w sprawie zbrodni wojennych w Buczy, w tym dochodzenia prowadzonego przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Komunikat wskazał też, że Kanada rozważa dalsze możliwe sankcje wobec Rosji osłabiające jej zdolność do prowadzenia wojny.

"Będziemy czuwać nad tym, by pogwałcenia prawa międzynarodowego na Ukrainie stały się przedmiotem dochodzenia oraz by Putin i jego wspólnicy zostali pociągnięci do odpowiedzialności" - napisał na Twitterze premier Kanady Justin Trudeau.