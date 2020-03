Kanada: Sondaż: 37 proc. Kanadyjczyków ograniczyło lub ograniczy podróże lotnicze

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa 16 proc. Kanadyjczyków deklaruje ograniczanie lub rezygnację z podróży lotniczych, a kolejnych 21 proc. prawdopodobnie to uczyni - wynika z sondażu przeprowadzonego przez Abacus Data.

Oznacza to, że około 10 mln Kanadyjczyków ogranicza lub zamierza ograniczyć loty - pisze Abacus w opublikowanym w poniedziałek badaniu.Jak wykazała ankieta, wśród osób podróżujących służbowo 26 proc. deklaruje, że już ograniczyło delegacje, a kolejnych 25 proc. ma taki zamiar. Ponadto 21 proc. użytkowników komunikacji autobusowej i 18 proc. podróżujących koleją twierdzi, że ograniczyło korzystanie z tych środków transportu.Wśród osób, które zazwyczaj spędzają urlop w podróży, w sumie 52 proc. zrezygnowało lub prawdopodobnie zrezygnuje z tego typu wakacji. Z kolei wśród uczestników rejsów odsetek ten wynosi aż 63 proc. Jeśli chodzi o odwiedzanie licznie uczęszczanych miejsc, połowa Kanadyjczyków, którzy regularnie chodzą do muzeów, na koncerty czy imprezy sportowe, już ograniczyła lub prawdopodobnie ograniczy uczestnictwo w tego typu wydarzeniach.Wizyty w restauracji ograniczyło jak dotąd 15 proc. ankietowanych, a kolejnych 23 proc. może to uczynić w przyszłości. Z kolei ograniczenie wizyt w centrach handlowych deklaruje 13 proc. ankietowanych, a 25 proc. prawdopodobnie to zrobi. Podobne zmiany w zachowaniach dotyczą chodzenia do kina. Jak twierdzi szef Abacus Data Bruce Anderson, ciągły napływ informacji na temat koronawirusa i udostępnianie tych informacji w mediach społecznościowych powoduje zmiany w zachowaniach milionów ludzi. Jego zdaniem największy wpływ będzie to prawdopodobnie miało na przewoźników, ponieważ ludzie zamierzają ograniczyć podróże do tych niezbędnych."Podczas gdy popyt na miejsca w samolotach jest wyraźnie pod presją, sektor rejsowy potencjalnie stoi przed jeszcze poważniejszym, długoterminowym wyzwaniem - pisze Anderson. - Sektor organizacji targów i konwencji, sport, handel detaliczny i branża hotelarska zapewne już odczuwają skutki i mogą oczekiwać ich zwiększenia, jeśli wiadomości o koronawirusie będą powodować niepokój u coraz większej liczby osób". Sondaż przeprowadzony został przez Internet na próbie 1500 dorosłych Kanadyjczyków w dniach od 3 do 6 marca. Margines błędu wynosi +/- 2,1 pkt procentowego.

Z Toronoto Alicja Minda