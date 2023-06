Kanada: Światowy Dzień Roweru w Ottawie; to inicjatywa polskich dyplomatów

Stolica Kanady - Ottawa, stała się w sobotę, z inicjatywy polskich dyplomatów, pierwszym miastem na świecie, gdzie władze miejskie postanowiły obchodzić Światowy Dzień Roweru.

Sobotnie kilkugodzinne rowerowe święto zaczęło się pod ottawskim ratuszem od przedstawienia oficjalnej proklamacji w sprawie Światowego Dnia Roweru, podpisanej przez burmistrza kanadyjskiej stolicy Marka Sutcliffe. Następnie przez zamknięte dla samochodów ulice Ottawy można było przejechać podczas rowerowego rajdu na rzecz pokoju i jedności, sprawdzić bezpłatnie swój rower, były miejsca zabawy dla dzieci i możliwość rozmowy z ekspertami.

Światowy Dzień Roweru został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2018 r. z inicjatywy profesora socjologii w Montgomery College w Rockville w USA i byłego członka polskiej kadry kolarskiej Leszka Sibilskiego. Sibilski, który w sobotę był w Ottawie, powiedział PAP, że z związku ze zmianami klimatu korzystanie z transportu rowerowego nie oznacza dziś rewolucji, tylko jest koniecznością.

"Trzeba też realistycznie, także w kontekście tego, co dzieje się na Ukrainie, popatrzeć na możliwy rozwój sytuacji: mogą nam po prostu przykręcić albo wręcz zakręcić kurek z paliwem. I wówczas co? Z rowerem przez długi czas było związane piętno, że to transport dla ubogich. Ale tak już nie jest. W miastach z rowerów korzystają przecież także ludzie dobrze zarabiający, dobrze wykształceni, dbający o zdrowie. Piętna już nie ma, jest za to sprawność fizyczna. W przypadku Polski dobrym znakiem jest to, że 80 proc. Polaków deklaruje, że umie jeździć na rowerze" - podkreślił Sibilski.

"Dyplomacja sportowa jest niezmiernie ważna. Sport jest zdrowy, modny, jest to okazja do bycia z rodziną, a w dyplomacji mamy możliwość promocji Polski i, oczywiście, czas na omówienie ważnych spraw" - powiedział PAP ambasador RP w Ottawie Witold Dzielski, zwracając uwagę, że w Kanadzie polskie placówki dyplomatyczne mocno zaangażowane są w "sportową dyplomację" i są wśród pionierów takiego wykorzystania popularności sportu.

W Ottawie działa też zainaugurowany przez polskich i litewskich dyplomatów "dyplomatyczny klub biegacza". "Do biegania też warto zachęcać - za tydzień w Niagara-on-the-Lake odbędzie się Bieg Hallerów, którego celem jest uczczenie 150. rocznicy urodzin generała Józefa Hallera" - powiedział Dzielski.

W inicjatywę polskich dyplomatów w Ottawie włączyły się organizacyjnie National Capital Commission, państwowa firma zarządzająca rozwojem Ottawy, ambasady Austrii, Niemiec, a także przedstawicielstwo Unii Europejskiej w Kanadzie, ottawska Alliance Française oraz organizacje BikeOttawa i EnviroCentre. Światowy Dzień Roweru poparły władze miasta Ottawa, ambasady Belgii, Danii, Finlandii, Holandii, Słowacji i Szwajcarii.

Również w sobotę do korzystania z rowerów zachęcał Konsulat RP w Toronto. Zdjęcia z wycieczek rowerowych i odwiedzenia związanych z Polską miejsc w Kanadzie można przesłać do konsulatu, zdjęcia będą opublikowane, zostaną też rozlosowane nagrody.

Z Toronto Anna Lach