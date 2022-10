Kanada: Szkody po huraganie Fiona oszacowano na 660 mln dolarów kanadyjskich

660 mln dolarów kanadyjskich (CAD), to wartość szkód spowodowanych we wrześniu br. przez huragan Fiona, za które zapłacą firmy ubezpieczeniowe – podało w środę Insurance Bureau of Canada, organizacja kanadyjskich firm ubezpieczeniowych.

Huragan Fiona, który dotarł do atlantyckich prowincji Kanady 24 września br. był najkosztowniejszym w skutkach wydarzeniem spowodowanym pogodą w tej części kraju. W skali całej Kanady jest 10. pod względem wartości szkód pokrywanych z ubezpieczeń.

Jak podkreśliło Insurance Bureau of Canada (IBC), szacunki określające możliwe wypłaty odszkodowań na 660 mln CAD nie są pełne, ponieważ "wielu dotkniętych skutkami mieszkańców ma domy na terenach o wysokim ryzyku podtopień i terenach zalewowych, gdzie ubezpieczenie od powodzi nie jest możliwe". "W rezultacie większość kosztów tej katastrofy będzie pokrywana przez rząd" - podkreśliło IBC.

Wielkość odszkodowań związanych z wydarzeniami takimi jak powodzie czy huragany wzrosła w Kanadzie czterokrotnie od 2008 r, a wielkość odszkodowań z tym związanych, to obecnie 2 mld dolarów rocznie - podało IBC.

Dwa tygodnie temu rząd udostępnił 300 mln CAD specjalnego funduszu dla poszkodowanych przez Fionę, które trafią do osób, społeczności i firm bez możliwości dostępu do innych form pomocy finansowej.

Także rządy prowincji uruchomiły własne programy. Np. Nowa Szkocja przekazuje po 100 CAD dla każdego gospodarstwa domowego, które przez 48 godzin nie miało prądu i musiało pozbyć się zepsutej żywności.

W Nowej Szkocji, Nowym Brunszwiku, wschodnim Quebeku, Nowej Fundlandii i na Wyspie Księcia Edwarda huragan zerwał linie energetyczne, ponad pół miliona odbiorców nie miało dostaw prądu, wiatr łamał i wyrwał drzewa, w niektórych miejscach ulewne deszcze zmyły do oceanu drogi i domy.

W Nowej Szkocji notowano prędkości wiatru bliskie 180 km na godzinę. Rząd federalny wysłał do pomocy wojsko, do najtrudniej dostępnych przybrzeżnych rejonów - fregatę marynarki wojennej.

Z Toronto Anna Lach