Kanada: To nie Izrael zbombardował szpital w Gazie

Analiza danych przeprowadzona przez kanadyjską armię wskazuje, że to nie Izrael zbombardował szpital Al Ahli w Gazie w miniony wtorek.

Na placówkę Al-Ahli spadła rakieta wystrzelona ze Strefy Gazy – poinformował w sobotę minister obrony Kanady Bill Blair.

"Premier zwrócił się do mnie, by kanadyjskie siły zbrojne przeprowadziły niezależną analizę, by ustalić co się stało. Dziś przedstawiam wnioski. Analiza przeprowadzona niezależnie przez dowództwo wywiadu kanadyjskich sił zbrojnych wskazuje z wysokim stopniem wiarygodności, że Izrael nie zbombardował szpitala w dniu 17 października. Najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że przyczyną była wystrzelona z Gazy rakieta, która zmieniła trajektorię" - napisał Blair późnym wieczorem w sobotę w serwisie X.

W miniony czwartek premier Kanady Justin Trudeau zadeklarował, że rząd Kanady podejmuje wszystkie możliwe działania, by sprawdzić co było przyczyną eksplozji w szpitalu.

W środę również prezydent USA Joe Biden przekazał, że to nie Izrael ponosi odpowiedzialność za ten atak i powołał się na ustalenia Pentagonu. W piątek dyrekcja francuskiego wywiadu wojskowego podała, że wybuch w szpitalu w Gazie nie został spowodowany atakiem rakietowym Izraela, ale najprawdopodobniej niewypałem rakiety palestyńskiej.

Parlament Europejski w przyjętej w czwartek rezolucji potępił ataki terrorystyczne Hamasu przeciwko Izraelowi. Europosłowie wezwali też do przeprowadzenia niezależnego dochodzenia w sprawie ataku na szpital Al Ahli.

Władze palestyńskie podały, że we wtorek późnym wieczorem w wybuchu w szpitalu Al-Ahli al-Arabi zginęło 471 osób. Ministerstwo zdrowia Gazy wskazało, że był to izraelski atak rakietowy, natomiast izraelska armia oznajmiła, że wybuch był spowodowany nieudanym wystrzeleniem rakiety przez bojowników Hamasu.

Z Toronto Anna Lach