Kanada: Toronto od środy łagodzi obostrzenia

Toronto, największe miasto Kanady, od środy zmniejsza obostrzenia związane z Covid-19. Zmiany w stolicy Ontario następują dwa tygodnie po innych częściach prowincji.

Większość prowincji Ontario, w której mieszka 40 proc. ludności Kanady, weszła w tzw. drugą fazę znoszenia restrykcji związanych z pandemią dwa tygodnie temu, a znaczna część metropolii Toronto (GTA) w miniony piątek. Liczące 2,7 mln mieszkańców Toronto i sąsiadujący z nią od zachodu tzw. Region Peel, gdzie znajduje się drugie co do wielkości miasto w GTA, zamieszkana przez wielu Polaków Mississauga, musiało poczekać.

Toronto jest jednym z najciężej dotkniętych pandemią kanadyjskich miast: z 33,6 tys. przypadków w Ontario, prawie 14 tys. zakaziło się w Toronto. Z 2 609 zmarłych na Covid-19 w całej prowincji w Toronto zmarły 1 044 osoby. Rząd prowincji ogłosił w poniedziałek decyzję o wejściu Toronto do fazy drugiej po wielodniowym spadku nowych zachorowań, liczbie testów wynoszącej w Ontario ponad 20 tys. dziennie i spadku w hospitalizacjach. Jak jednak napisała we wtorek na Twitterze minister zdrowia Ontario Christine Elliott, władze będą dokładnie śledzić kierunki rozwoju sytuacji.

Od środy w Toronto będą mogły być otwarte centra handlowe, salony fryzjerskie, kosmetyczne i tatuażu, baseny, wznowiona zostanie produkcja filmowa i telewizyjna, do pracy wróci branża turystyczna. Restauracje będą mogły serwować jedzenie nie tylko na wynos, także w ogródkach. Miasto prowadzi specjalny program CafeTO, który ma pomagać restauracjom i barom w dostosowaniu się do wymogów bezpieczeństwa, w ramach programu uchylono opłaty za poszerzenie ogródków restauracyjnych na większe niż zazwyczaj części chodnika, a nawet jezdni.

Od 2 lipca pasażerowie komunikacji miejskiej (TTC) będą musieli używać maseczek, a miasto postanowiło rozprowadzić 1 mln maseczek w tych rejonach miasta, gdzie mieszkają osoby niezamożne i gdzie są "zmarginalizowane" społeczności.

Choć torontończycy generalnie przestrzegają zasad dotyczących np. odległości i coraz częściej noszą maseczki, które także w części sklepów stały się obowiązkowe, to jednak jest grupa mieszkańców, którzy mają z tym problem. W materiale publicznego nadawcy CBC pokazanym w poniedziałek, jeden ze znanych torontońskich barberów mówił, że zdarzały mu się telefony z prośbami o "podziemne" strzyżenie u klienta w domu za cenę nawet 500 dolarów kanadyjskich. Dla porównania, znany damski fryzjer, właściciel modnego salonu w Toronto, liczy za strzyżenie nieco ponad 200 CAD. Strzyżenie w popularnym salonie fryzjerskim, gdzie pracuje wielu młodych fryzjerów, to wydatek rzędu 50 CAD.

Przy tym, jak mówił w mediach burmistrz Toronto John Tory, mieszkańcy muszą pamiętać o zachowaniu ostrożności. "Ludzie muszą myśleć o osobistej odpowiedzialności" - podkreślał, odnosząc się do wydarzeń z soboty, gdy na Cherry Beach, popularnej w Toronto plaży nad jeziorem Ontario, pojawiły się tłumy i nie przestrzegano zasad bezpieczeństwa. "Mieszkańcy muszą podjąć decyzję o zaprzestaniu takich działań, jeśli nie chcą ponownego wzrostu zachorowań i ponownych zakazów" - dodał Tory.

Z opublikowanego w poniedziałek sondażu przeprowadzonego przez firmę Leger dla Association for Canadian Studies wynika, że 64 proc. Kanadyjczyków (62 proc. w Ontario) chce utrzymania obecnego tempa luzowania restrykcji, 14 proc. (13 proc. w Ontario) przyśpieszenia, a 22 proc. (24 proc. w Ontario) - spowolnienia.

Dalsze łagodzenie obostrzeń w całym Ontario zależy od rozwoju sytuacji w rejonie Windsor-Essex, gdzie na farmach są ogniska Covid-19. Rząd Ontario zdecydował, że cała prowincja nie będzie mogła przejść do fazy trzeciej, dopóki rejon Windsor-Essex nie zostanie dopuszczony do fazy drugiej. Premier Ontario Doug Ford powiedział we wtorek, że rząd prowincji opublikuje w środę nowe wytyczne, a wcześniej krytykował farmerów, którzy "nie współpracują".

Z Toronto Anna Lach