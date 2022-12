Kanada: Trafić do indiańskiego rezerwatu w dużym mieście nie jest tak trudno

Idąc ulicami dużego miasta w Kanadzie przechodzień może znaleźć się nagle w indiańskim rezerwacie. Rezerwaty są coraz częściej właśnie w miastach, a te poza dużymi ośrodkami przypominają już zwykłe miasteczka.

W największym rezerwacie indiańskim w Kanadzie, Six Nations of the Grand River - niecałe dwie godziny drogi na południowy zachód od Toronto, wysoki pal totemowy stoi po południowej stronie 6th Line, przy skrzyżowaniu z Chiefswood Road, obok stacji benzynowej i warsztatu samochodowego. To jednak nie jest środek duchowego centrum Oshweken, bo tak nazywa się ta część rezerwatu.

Totem zupełnie przypadkiem wyznacza drogę do miejscowego centrum sklepów z tanimi papierosami. Niedaleko jest redakcja tygodnika "Turtle Island News", dalej na zachód szkoły, obiekty sportowe, lokalna administracja.

Sześć Narodów Wielkiej Rzeki to rezerwat, gdzie mieszkają Indianie sześciu narodów Haudenosaunee, w zanglicyzowanych wersjach: Seneca, Cayuga, Onondaga, Oneida, Mohawk i Tuscarora. To nie jest jednak skansen. Indian w tradycyjnych strojach można spotkać w rezerwacie Sześciu Narodów podczas pow-wow, czyli zjazdów, na które przyjechać może każdy, na zdjęciach w książkach w "Iroqrafts" przy Tuscarora Road, czyli w sklepie z biżuterią, rzeźbami, grafikami, a także wyprawionymi skórami i tym, co potrzebne do szycia prawdziwych mokasynów, kurtek i koszul. Indianka w dżinsach doradzi kupującym biżuterię, jeśli poszukują konkretnego znaczenia wybieranych ozdób. Troskliwie odtworzony strój lokalnych Indian można obejrzeć tylko na manekinie.

Jeszcze kilkanaście lat temu skręt z prowadzącej do Port Dover drogi w 5th Line, która jest jedną z dróg przez teren rezerwatu, oznaczał wjazd do innego świata: przyjezdny widział najpierw kilka ręcznie napisanych reklam tanich "smokes", a potem, jeśli był z Polski, mógł mieć skojarzenie z tymi polskimi wsiami, gdzie zabudowania stawiano pośrodku posiadanej ziemi, tak rozrzucona jest zabudowa w rezerwacie. Wiele z domów wyglądało tak, że trudno było uwierzyć, iż ktokolwiek tam mieszka.

Kilkanaście lat później pasy ziemi "gospodarstw" są nadal te same, ale wiele domów jest nowych, wiele odnowionych, są nowe hale lokalnych przedsiębiorstw, nowe budynki sklepów, a restauracja po północnej stronie Grand River utraciła swój klimat z lat 60. Są kolejne stacje benzynowe i nowy bar kawowy popularnej kanadyjskiej sieci Tim Hortons. Rezerwat wygląda coraz bardziej jak przeciętne miasteczko, tylko z bardzo rozrzuconą zabudową. Uważny przyjezdny mógł zauważyć stojący przy Highway 54 "długi dom", replikę XVII-wiecznego "longhouse" i miejsce przekazywania tradycyjnej wiedzy. Longhouse spłonął w lipcu, trwa zbiórka pieniędzy na odbudowę.

Około 40 proc. z 1,7 mln kanadyjskich Indian mieszka w oddalonych od miast rezerwatach, ceni sobie tradycyjny sposób życia, choć nie oznacza to tkwienia w przeszłości. Ponad połowa mieszka w miastach, gdzie również łączy tradycję ze współczesnością. Jak Vivian Recollet, jedna ze "strażniczek wody" Indian Anishinaabe, która zaproszona latem przez białych Kanadyjczyków na ceremonię sadzenia drzew w zniszczonym kilka lat temu powodzią Smythe Park w Toronto opowiadała o tradycjach. Napominała, że podczas okadzania szałwią nie należy robić zdjęć i przechodząc z angielskiego na anishinaabemowin w tradycyjny sposób błogosławiła wodę miejscowego potoku. Kilkanaście minut później, podczas rozmowy z PAP, uroczysty głos zmienia się w śmiech, gdy Vivian tłumaczy jak Indianie określają swoje klany.

W kanadyjskich miastach znajduje się ponad 120 "miejskich rezerwatów", czyli terenów, gdzie Indianie umawiają się z miastami co do zasad gospodarowania i finansowania miejskich usług. Największy miejski rezerwat powstał w połowie grudnia, a 64 hektary Naawi-Oodena co w anishinaabemowin znaczy "centrum serca i wspólnoty", znajdują się w Winnipeg (prowincja Manitoba) to teren nieużywanych od 2004 roku wojskowych koszar. Zmiany i budowę domów i obiektów publicznych sfinansuje głównie indiańska korporacja.

Indianie borykają się z przeszłością kolonialną, w tym przymusowych szkół, które miały być sposobem zniszczenia indiańskiej kultury i konsekwencjami, takimi jak problemy z używkami i przemocą. Jednocześnie odtwarzane tradycje wbudowują we współczesny świat. Nie tylko "łapacze snów", które można znaleźć w wielu kanadyjskich domach. W Kanadzie przyjął się polityczny zwyczaj, także czasem dziennikarski, dodawania do podziękowań poza "thank you" i "merci" wziętego z anishinaabemowin "miigweech".

