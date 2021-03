Kanada: Transport publiczny jest "nie tylko dla dużych miast"; rząd inwestuje w transport na wsi

Rząd Kanady zainwestuje 250 mln dolarów w ciągu pięciu lat w transport publiczny w rejonach wiejskich. To pierwszy tego typu rządowy fundusz w Kanadzie. Prezes kanadyjskiego stowarzyszenia transportu miejskiego Marco D’Angelo napisał w komunikacie, że „transport publiczny jest nie tylko dla dużych miast”.

Ćwierć miliarda dolarów trafi do małych społeczności wiejskich, żyjących w oddalonych rejonach, a pieniądze mogą zostać przeznaczone zarówno na organizację transportu publicznego o tradycyjnym charakterze, jak i na wsparcie np. transportu na żądanie - poinformowała w poniedziałek minister infrastruktury Catherine McKenna.

McKenna podkreśliła, że chodzi o wyrównanie szans w dostępie do transportu publicznego. "Utworzenie funduszu oznacza uznanie faktu, że Kanadyjczycy mieszkający w społecznościach wiejskich, niewielkich i oddalonych od dużych miast stoją wobec wyzwań o szczególnym charakterze, wymagających elastycznych rozwiązań, dostosowanych do potrzeb" - mówiła McKenna.

Minister ds. kobiet, równości i rozwoju gospodarczego wsi Mariam Monsef dodała, że pandemia uświadomiła, jak ważne jest utrzymanie kontaktów między ludźmi, czy to dzięki internetowi, czy to dzięki drogom.

Zaś prezes Canadian Urban Transit Association (Kanadyjskiego stowarzyszenia transportu miejskiego) Marco D'Angelo napisał w komunikacie, że "transport publiczny jest nie tylko dla dużych miast", a zapowiedziana inwestycja zwiększy możliwości poruszania się, także dla osób mniej zamożnych i niepełnosprawnych.

Fundusz na rzecz rozwoju transportu publicznego na obszarach wiejskich stanowi część wynoszącego 14,9 mld CAD programu rządowych inwestycji w publiczny transport, ogłoszonego w połowie lutego br. i będącego największą tego typu inwestycją w historii Kanady. Premier Kanady Justin Trudeau wyjaśniał wówczas, że rozbudowa publicznych systemów transportowych jest częścią planu odbudowy po pandemii przy jednoczesnym przestawianiu kanadyjskiej gospodarki na bardziej "zieloną".

Według planów Ottawy, w 2050 r. Kanada ma osiągnąć cel neutralności emisyjnej, a w rządowym expose z września ub.r. zapowiedziano m.in. inwestycje w infrastrukturę i transport publiczny.

Kilkanaście dni temu Ottawa ogłosiła - również wchodzący w skład planu rozbudowy infrastruktury - pierwszy pięcioletni federalny grant w wysokości 400 mln CAD na budowę ścieżek rowerowych, dostępnych także dla osób posługujących się wózkami, oraz tras dla pieszych. Są to plany zarówno dla miast jak i małych społeczności, a nowe szlaki mają ułatwić dojazd do sieci publicznego transportu. Jest to pierwszy ogólnokrajowy projekt tego typu w Kanadzie.

Jak podkreśla rząd, projekty związane z transportem publicznym w niewielkich ośrodkach miejskich i na terenach wiejskich mają zwiększać atrakcyjność zamieszkiwania na takich terenach. Już przed pandemią agenci na rynku nieruchomości zauważyli rosnący trend przeprowadzek z dużych miast do mniejszych ośrodków i na przedmieścia, głównie wśród millenialsów. Covid-19 w wielu przypadkach przyśpieszył decyzje. Przy tym organizacje ekologiczne alarmują od wielu miesięcy, że rosnąca popularność nowych osiedli na przedmieściach jest niebezpieczna, bo prowadzi m.in. do zmniejszania terenów rolniczych.

Ottawa od lat promuje mniejsze ośrodki miejskie, inwestując m.in. w centra innowacji i centra technologiczne. W ostatnich latach małe kanadyjskie miasta przeżywały rozwój dzięki firmom technologicznym, które lokowały swoje biura i centra badawcze właśnie tam, ponieważ duże miasta stawały się za drogie dla pracowników.

Już w 2019 r. analitycy prognozowali, że rosnąca popularność małych miast, także dzięki obecności firm technologicznych, może mieć wpływ na miejską infrastrukturę i systemy transportu. Np. w raporcie Deloitte Canada "Technology, Media and Telecomunication Predictions" z grudnia 2019 r. (Prognozy: technologia, media i telekomunikacja) wskazano, że w 2020 znacząco wzrośnie liczba przejazdów z wykorzystaniem roweru, ponieważ innowacje i nowe technologie działają - jak to określono - promocja "siły roweru".

Z Toronto Anna Lach