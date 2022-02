Kanada: Trudeau i von der Leyen: Rosja zagraża pokojowi w Europie i na całym świecie

Premier Kanady Justin Trudeau i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen potępili działania Rosji wobec Ukrainy i potwierdzili zamiar nałożenia sankcji. Podczas rozmowy w poniedziałek Trudeau podkreślił, że Rosja zagraża pokojowi w Europie i na całym świecie.

Oboje politycy potępili "w najostrzejszy sposób bezprawne i nieuzasadnione posunięcie Rosji w sprawie uznania tak zwanych donieckiej i ługańskiej republik ludowych jako niezależnych państw" - napisano w komunikacie biura prasowego Trudeau po jego rozmowie z von der Leyen.

"Premier podkreślił, że działania Rosji zagrażają pokojowi i porządkowi w Europie i na całym świecie, są jawnym pogwałceniem prawa międzynarodowego i nie będą tolerowane" - czytamy w oświadczeniu. Trudeau i von der Leyen wezwali Rosję do poszukiwania dyplomatycznego rozwiązania i zapowiedzieli skoordynowane sankcje w razie dalszego wkraczania wojsk na Ukrainę. Zobowiązali się też do dalszej bliskiej koordynacji działań z sojusznikami i partnerami.

Wcześniej w poniedziałek Kanada potępiła uznanie przez Rosję separatystycznych republik na terenie Ukrainy, zapowiedziała dalsze poparcie dla Kijowa i sankcje ekonomiczne wobec Moskwy.

Kanada udzieliła Ukrainie w ostatnich tygodniach pomocy wojskowej i gospodarczej. Broń, na której dostawy dla Ukrainy zgodził się rząd, dotarła w miniony weekend. Są to m.in. karabiny, w tym karabiny z optycznym celownikiem, noktowizory i sprzęt do obserwacji oraz inne wojskowe wyposażenie. Wartość przekazanej Ukrainie broni i amunicji to 7,8 mln CAD, jest to odpowiedź na konkretną prośbę ze strony Ukrainy. Wcześniej Kanada przekazała Ukrainie inne wojskowe wyposażenie, w tym systemy wywiadowcze, a także środki ochrony osobistej dla żołnierzy.

Rząd Kanady udzielił również Ukrainie pożyczki w kwocie do 500 mln CAD. W styczniu Kanada przekazała już Ukrainie pomoc finansową w wysokości 120 mln CAD.

12 lutego rząd Kanady zawiesił działalność swej ambasady w Kijowie i otworzył tymczasową placówkę w Lwowie.

Z Toronto Anna Lach