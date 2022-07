Kanada: Trudeau i Zełenski dyskutują o dalszej pomocy Kanady dla Ukrainy

O dalszej pomocy i sankcjach wobec Rosji rozmawiali w niedzielę premier Kanady Justin Trudeau i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. To pierwsza rozmowa obu liderów po decyzji Kanady o zwrocie turbin do Niemiec, której szczegóły podano.

"Rozmawialiśmy o trwałym i nieustającym wsparciu Kanady dla Ukrainy, potwierdziłem nasze zobowiązanie, by przekazać mieszkańcom Ukrainy i rządowi pomoc i wyposażenie, którego potrzebują" - napisał Trudeau na Twitterze.

Wśród tematów rozmowy był również "szeroko pojęty globalny wpływ rosyjskiej, nielegalnej i nieuzasadnionej wojny", to określenie, którego często używa się w odniesieniu do kryzysu żywnościowego. Komunikat biura prasowego premiera wskazywał też na kwestię utrzymania jedności sojuszników oraz "dalszego nakładania poważnych kosztów na Rosję". Trudeau i Zełenski potępili rosyjskie ataki na ludność cywilną i infrastrukturę, i uzgodnili następne rozmowy.

Sobotnie streszczenie rozmowy Trudeau i Zełenskiego było pierwszym takim komunikatem o rozmowach obu polityków po decyzji Kanady sprzed tygodnia o przekazaniu Niemcom turbin do gazociągu Nord Stream 1, serwisowanych w Montrealu. Rząd wskazywał m.in. na problemy Niemiec bez dostaw gazu. Światowy Kongres Ukraińców zwrócił się do sądu w Kanadzie, by orzekł o zasadności zwrotu turbin. W piątek parlamentarna komisja spraw zagranicznych zdecydowała, że dokona przeglądu rządowej decyzji. Wśród zaproszonych na spotkania są ministrowie, a także ambasadorowie Ukrainy, Niemiec i Unii Europejskiej.

