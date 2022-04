Kanada: Trudeau: ludzie będą coraz częściej mówili o ludobójstwie na Ukrainie

Na pytanie, czy Rosja popełnia na Ukrainie ludobójstwo będą odpowiadać uprawnione instytucje, ale z pewnością ludzie będą coraz częściej określać w ten sposób rosyjskie zbrodnie – powiedział premier Kanady Justin Trudeau podczas konferencji prasowej w środę.

Trudeau powiedział mówiąc po francusku, że "z pewnością można coraz bardziej mówić o ludobójstwie", po angielsku dodał, że "coraz więcej ludzi mówi o ludobójstwie".

Wskazał na brutalność Rosjan, zbrodnie popełniane na ludności cywilnej, "zamierzone użycie aktów agresji seksualnej", a także złamanie zasad prawa międzynarodowego i pogwałcenie ukraińskiej suwerenności.

Podkreślił, że ostateczna kwalifikacja czynów, których dopuszczają się siły rosyjskie należy do instytucji, które mają do tego uprawnienia. Premier Kanady odniósł się podczas transmitowanej w mediach konferencji prasowej w Laval do wypowiedzi prezydenta USA Joe Bidena, który oświadczył we wtorek, że pojawia się coraz więcej dowodów, iż rosyjska inwazja na Ukrainę jest w istocie ludobójstwem.

Trudeau przypomniał, że Kanada wysłała oficerów dochodzeniowych do pomocy w śledztwie prowadzonym przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Zapowiedział dalszą pomoc dla Ukrainy, także wojskową i dodał, że rząd "wprowadza wyjątkowo silne sankcje" wobec Rosji. "Musimy sprawić, by Władimir Putin przegrał" - powiedział.

Z Toronto Anna Lach