Kanada: Trudeau: odpowiedzialni za atak muszą stanąć przed sądem

Wszyscy Kanadyjczycy dzielą żałobę z bliskimi ofiar ataków w Saskatchewan – napisał w wydanym w niedzielę wieczorem oświadczeniu premier Kanady Justin Trudeau. Podkreślił, że sprawcy muszą stanąć przed sądem.

"Jestem zaszokowany i zdruzgotany z powodu przerażających ataków dziś na terenie James Smith Cree Nation i w Weldon, w Saskatchewan, w wyniku których życie straciło dziesięć osób, a rany odniosło znacznie więcej" - napisał Trudeau. Zapewniając o pomocy ze strony rządu federalnego dodał, że "odpowiedzialni za dzisiejsze odrażające ataki muszą stanąć przed wymiarem sprawiedliwości".

Premier zaapelował o ostrożność i przekazywanie informacji policji.

10 osób zaatakowanych w niedzielę nożem przez dwóch napastników w Saskatchewan zmarło, przynajmniej 15 osób trafiło do szpitali. Zastępca komisarza Rhonda Blackmore z Royal Canadian Mounted Police (RCMP) poinformowała, że policja nie wyklucza, iż część rannych osób mogła samodzielnie pojechać do szpitala, w związku z tym ofiar może być więcej. Policja podawała wcześniej, że ofiary mogły być przypadkowe, jednak Blackmore powiedziała, że - jak się wydaje - część ofiar nie była przypadkowa, jednak obecnie nie można określić motywu sprawców. Do ataków doszło na terenie rezerwatu na północ od miejscowości Melford w Saskatchewan, gdzie mieszkają trzy grupy Indian Kri: James Smith Cree Nation, plemiona Chakastaypasin oraz społeczność Peter Chapman.

O 7:12 w niedzielę rano lokalnego czasu policja w Saskatchewan ogłosiła alert w związku z informacjami atakach nożem. 45 minut później RCMP opublikowała nazwiska mężczyzn podejrzewanych o ataki, ich zdjęcia i numer rejestracyjny samochodu, którym mogą się poruszać. Alert zalecający pozostanie w domu, niepodchodzenie do podejrzanych osób, niezabieranie autostopowiczów i nie podawanie gdzie zauważono patrole policyjne rozszerzono po południu na sąsiednie prowincje - Manitobę i Albertę.

W niedzielę w nocy trwał pościg za dwoma mężczyznami.

Z Toronto Anna Lach

