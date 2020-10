Kanada: Trudeau zaniepokojony rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem

Premier Kanady Justin Trudeau ostrzegł w poniedziałek, że podczas trwającej już drugiej fali pandemii Covid-19 jego kraj zmierza w złym kierunku. Według najnowszych danych przeciętna dzienna liczba nowych przypadków infekcji koronawirusem w Kanadzie wynosi 1800.

Trudeau podkreślał podczas wspólnej konferencji prasowej z naczelnymi lekarzami kraju, że pogarszająca się sytuacja to wynik "działań podejmowanych przez ludzi dwa tygodnie temu".

Premier nie krytykował, ale ostrzegł, że "idziemy w złym kierunku". "Rządy mogą zrobić wiele, ale ostateczny wynik zależy od mądrych wyborów dokonywanych przez Kanadyjczyków. Udało nam się na wiosnę, możemy to zrobić także teraz" - podkreślił.

"Druga fala zachorowań pojawiła się właściwie wszędzie. Taka jest rzeczywistość, takie jest wyzwanie (…) Wiele się nauczyliśmy, daliśmy prowincjom pieniądze, także Kanadyjczycy muszą zrobić to co do nich należy" - dodał Trudeau, przypominając po raz kolejny o zachowywaniu odległości, noszeniu maseczek, częstym myciu rąk i ograniczaniu liczby kontaktów.

Federalna naczelna lekarz kraju dr Theresa Tam powiedziała, że w ciągu minionego tygodnia liczba nowych przypadków Covid-19 w Kanadzie wzrosła przeciętnie do 1800 dziennie, a ponad 80 proc. tych przypadków to zachorowania w prowincjach Quebec i Ontario. W minionym tygodniu liczba hospitalizacji wynosiła średnio 585 dziennie. "Jesteśmy na złej trajektorii w niektórych częściach kraju" - podkreśliła Tam. "Odizolujcie się sami, nawet jeśli macie bardzo lekkie objawy" - apelował jej zastępca dr Howard Njoo.

Trudeau poinformował, że już siedem prowincji włączyło się do systemu ostrzegania o kontaktach z osobami zarażonymi koronawirusem i dodał, że wkrótce dołączy do nich Quebec. To bezpłatna i zanonimizowana aplikacja, w której jednorazowy kod wprowadzony do telefonu po pozytywnych testach pozwala wysyłać automatyczne powiadomienie na telefony osób będących w pobliżu. Premier przekonywał po raz kolejny do jej ściągnięcia, wskazując, że 600 osób, które uruchomiły aplikację po pozytywnym teście pozwoliło na powiadomienie "tysięcy osób". Aplikację ściągnięto na telefony dotychczas ok. 3 mln razy.

Szef rządu odniósł się także do doniesień w sprawie prywatnych klinik, które oferują płatne testy tym, którzy nie chcą czekać w kolejce. Napisał o tym w poniedziałek dziennik "The Globe and Mail", a problem dotyczy całej Kanady. Tymczasem np. w Ontario Kanadyjczycy stracą od wtorku możliwość wykonywania testów bez skierowania.

"Widziałem te doniesienia, będę dziś rozmawiał na ten temat z ministerstwem zdrowia" - powiedział Trudeau. Dodał, że sam był testowany we wrześniu, gdy miał problemy z gardłem, a wynik był negatywny. Podkreślił, że zgodnie z zaleceniem lekarskim odpoczął kilka dni i nadal będzie stosować się do wszystkich zaleceń ekspertów.

Według danych resortu zdrowia, łączna liczba wszystkich przypadków Covid-19 od początku pandemii sięgnęła w Kanadzie 166 156, zaś liczba osób zmarłych to 9481.

Z Toronto Anna Lach