Kanada: Trudeau złożył gratulacje Bidenowi i przypomniał o bliskim sojuszu

Premier Kanady Justin Trudeau pogratulował zaprzysiężonemu w środę prezydentowi USA Joe Bidenowi i przypomniał, że Kanadę i USA łączą szczególne relacje, a oba kraje są bliskimi przyjaciółmi, partnerami i sojusznikami.

W oświadczeniu z okazji inauguracji prezydentury Bidena Trudeau podkreślił, że "Kanadę i USA łączą wyjątkowo szczególne związki, zbudowane na wspólnym zobowiązaniu wobec wartości demokratycznych, wspólnych interesach i silnych związkach gospodarczych i dotyczących bezpieczeństwa".

"Nasze kraje są więcej niż sąsiadami - jesteśmy bliskimi przyjaciółmi, partnerami i sojusznikami" - dodał.

Premier Kanady przypomniał dotychczasową współpracę Kanady i USA i zapewnił, że będzie ona kontynuowana w walce z pandemią Covid-19 i we wspieraniu zrównoważonej odbudowy gospodarczej.

"Będziemy współpracować na rzecz działań związanych z klimatem, wzrostem gospodarczym niepowodującym zanieczyszczeń, promujących inkluzywność i różnorodność, tworzyć dobre miejsca pracy dla klasy średniej i możliwości dla mieszkańców naszych krajów, jednocześnie wspierając gospodarkę, pokój i bezpieczeństwo u siebie i na całym świecie" - napisał Trudeau podkreślając rolę współpracy z prezydentem Bidenem, wiceprezydent Kamalą Harris, ich administracją i Kongresem USA.

Po wygranej Bidena w listopadowych wyborach, Trudeau był pierwszym światowym przywódcą, który zadzwonił do niego z gratulacjami. We wtorek Trudeau mówił podczas konferencji prasowej o "nowym rozdziale" w relacjach między Kanadą a USA.

Od 2018 roku relacje między Kanadą a USA zaczęły się ochładzać, gdy ówczesny prezydent USA Donald Trump powiedział podczas szczytu G7 w Charlevoix, że premier Kanady jest "nieuczciwy i słaby", odnosząc się w ten sposób do kanadyjskich negocjacji nowej umowy o wolnym handlu w Ameryce Północnej CUSMA, która zastąpiła układ NAFTA.

Lider konserwatystów, największej partii opozycyjnej w parlamencie Kanady Erin O'Toole napisał na Twitterze, że gratuluje prezydentowi Bidenowi i wiceprezydent Harris. "Mamy nadzieję na współpracę, aby Kanadyjczycy i Amerykanie mogli wrócić do pracy" - dodał.

Lider socjaldemokratycznej Nowej Partii Demokratycznej Jagmeet Singh gratulując Bidenowi i Harris podkreślił, że "dzień dzisiejszy oznacza oficjalnie koniec nienawiści i podziałów z ostatnich czterech lat. To również okazja, by budować naród i świat bardziej inkluzywne i bardziej współczujące".

W komentarzu redakcyjnym popierający konserwatystów dziennik "The Globe and Mail" podkreślał, że Biden zobowiązał się unieważnić "najgorsze działania administracji Trumpa i w pewnym sensie cofnąć czas do 2016 roku" i cytował z przemówienia Bidena zdanie o "demokracji, która zwyciężyła". Liberalny "The Star" tytułował artykuł o dalszych ustaleniach w sprawie ataku zwolenników Trumpa na Kapitol z 6 stycznia: "Joe Biden dziedziczy naród zainfekowany teoriami spiskowymi i chorymi duszami".

Z Toronto Anna Lach