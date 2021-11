Kanada: Trwa akcja ratunkowa uwięzionych na autostradzie przez osunięcia ziemi

W prowincji Kolumbia Brytyjska trwa akcja ewakuacji 275 osób zablokowanych na autostradzie na wschód od Vancouver. Osuwiska zostały spowodowane dużymi opadami deszczu. Deszcze spowodowały też czasowe wyłączenie rurociągu.

Na autostradzie w pobliżu Agassiz w Kolumbii Brytyjskiej, ok. 125 km na wschód od Vancouver od niedzieli było zablokowanych 275 osób, dorosłych i dzieci. W poniedziałek rozpoczęła się ich ewakuacja z użyciem helikopterów. Podróżni nie mogą wydostać się samodzielnie, bo na autostradę w dwóch miejscach osunęła się w niedzielę ziemia, po dużych opadach deszczu, blokując ok. 50 samochodów. W akcji ratunkowej biorą też udział eksperci inżynieryjni, by sprawdzić miejsce osunięcia się ziemi, czy nie nie ma tam zasypanych samochodów - podały kanadyjskie media.

Część miejscowości w Kolumbii Brytyjskiej jest odcięta od świata z powodu zamknięcia dróg, w niektórych miastach prowincji doszło do ewakuacji. W liczącym 7 tys. mieszkańców Merritt, 200 km na północny wschód od Vancouver trwa ewakuacja w związku z zalaniem lokalnej stacji oczyszczania ścieków. Władze miasta uznały w poniedziałek, że stwarza to zagrożenie dla zdrowia publicznego. Nakazy ewakuacji ogłoszono jeszcze w niedzielę także w wielu innych miejscowościach w związku z wysokim stanem lokalnych rzek i podtopieniami.

Ulewne opady deszczu stworzyły też zagrożenia dla rurociągu Trans Mountain. Wstrzymano prace nad rozbudowywaną częścią rurociągu, a w rejonie miejscowości Hope Trans Mountain czasowo wyłączono go z eksploatacji.

Ostrzeżenie przed silnymi opadami kanadyjscy meteorolodzy wydali już w miniony piątek. Przez 24 godziny w niektórych częściach Kolumbii Brytyjskiej spadło 230 mm deszczu, a poniedziałek jest kolejnym deszczowym dniem, prognozy mówią o dalszych 30 mm opadów. Publiczny nadawca CBC cytował meteorologów, którzy przypomnieli, że np. w Hope tylko w poniedziałek zarejestrowano ponad 300 mm opadów, podczas gdy 250 mm to przeciętny poziom miesięcznych opadów o tej porze roku. Przyczyną ulewnych deszczów w Kolumbii Brytyjskiej, jak mówią w mediach meteorolodzy jest atmosferyczna "rzeka" nad Pacyfikiem, ciąg chmur tak mocno nasyconych wilgocią, że przypominają rzekę.

Z Toronto Anna Lach