Kanada: Tysiące ludzi na proteście w Ottawie przeciwko obowiązkowi szczepień przeciw Covid-19

Tysiące ludzi i setki ciężarówek zablokowały w sobotę centrum Ottawy, stolicy Kanady w głośnym, ale pokojowym proteście - informuje agencja AFP. Protest początkowo wymierzony był w obowiązkowe szczepienia przeciwko Covid-19 dla kierowców ciężarówek, ale przerodził się w szerszy ruch sprzeciwiający się restrykcjom epidemicznym.

Podczas protestu były widoczne kanadyjskie flagi, transparenty z napisem "wolność" i hasłami wymierzonymi w kanadyjskiego premiera Justina Trudeau - relacjonuje AFP.

"Chcę, by to wszystko się skończyło, całe to zdrowotne odchylenie. Te środki są teraz nieusprawiedliwione" - powiedział agencji jeden z protestujących.

Ruch, który doprowadził do sobotniego protestu rozpoczął się jako "konwój wolności" - kawalkada sprzeciwiających się obowiązkowym szczepieniom przeciwko Covid-19 dla swojej grupy zawodowej kierowców ciężarówek transgranicznych, którzy przyjechali do stolicy kraju. Z czasem protest przybrał szersze ramy, jako manifestacja sprzeciwu wobec rządowym środkom walki z epidemią, z silnym akcentem antyszczepionkowym - pisze Reuters.

"Nie chodzi tylko o szczepionki. Idzie o całkowite zniesienie wszystkich nakazów związanych ze zdrowiem publicznym" - powiedział Reutersowi inny manifestant.

"Robimy to wszystko dla wolności, nie tylko dla kierowców ciężarówek. Musimy mieć wybór! Nie musimy być zaszczepieni, by móc pracować" - przekazał reporterowi AFP jeden z protestujących kierowców.

Agresywna retoryka używana przez niektórych zwolenników protestów w mediach społecznościowych w okresie poprzedzającym manifestację zaniepokoiła policję, która obserwowała wydarzenie, ale demonstracja przebiegała pokojowo - informują agencje.

Ze względów bezpieczeństwa Trudeau i jego rodzina zostali w sobotę przeniesieni z domu w centrum Ottawy do nieujawnionego miejsca.

"To mała grupa ludzi, która zagraża sobie nawzajem i innym Kanadyjczykom (...) Ta mała, ale bardzo głośna i niepokojąca grupa, która atakuje naukę, rząd i społeczeństwo nie reprezentuje Kanadyjczyków" - komentował w piątek kanadyjski premier.

"Popieram ich prawo do tego, by być wysłuchanym i wzywam Justina Trudeau, by spotkał się z tymi ciężko pracującymi Kanadyjczykami i wysłuchał ich obaw" - powiedział lider konserwatywnej opozycji Erin O'Toole, który sprzeciwia się obowiązkowym szczepieniom i spotkał się z niektórymi uczestnikami protestu.

Przeciwko protestowi opowiedziało się Kanadyjskie Zrzeszenie Transportowe, które reprezentuje ok. 4,5 tys. przedsiębiorstw z branży transportu drogowego. "Prosimy kanadyjską opinię publiczną, by miała świadomość, że wiele z osób, które widzicie w mediach, nie ma nic wspólnego z branżą transportową" - odcięło się od protestów zrzeszenie.

W Kanadzie około 90 proc. kierowców ciężarówek transgranicznych oraz 77 proc. populacji przyjęło dwie dawki szczepionki przeciwko Covid-19 - informuje Reuters.