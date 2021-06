Kanada, USA i UE wezwały wspólnie do demokratycznych zmian w Wenezueli

Kanada, USA i Unia Europejska wezwały strony politycznego konfliktu w Wenezueli do znalezienia pokojowego rozwiązania kryzysu w w tym państwie, wskazując, że możliwa jest rewizja obecnie obowiązujących sankcji wobec tego kraju.

"Nadal uważnie przyglądamy się bieżącemu kryzysowi w Wenezueli i jego wpływowi na sytuację regionalną i globalną. Pokojowe rozwiązanie tego głębokiego, politycznego, społecznego i ekonomicznego kryzysu musi zostać wypracowane przez naród Wenezueli, w prowadzonych przez mieszkańców tego kraju, szerokich negocjacjach z udziałem wszystkich interesariuszy" - napisali we wspólnym oświadczeniu w piątek minister spraw zagranicznych Kanady Marc Garneau, sekretarz stanu USA Antony Blinken i wysoki przedstawiciel UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell.

Garneau, Blinken i Borrell wezwali w piątek do "bezwarunkowego uwolnienia wszystkich bezprawnie przetrzymywanych z powodów politycznych, poszanowania niezależności partii politycznych, swobody wyrażania opinii wliczając w to dziennikarzy i zakończenia naruszania praw człowieka" oraz do przestrzegania demokratycznych standardów podczas wyborów w listopadzie br.

Jednocześnie zadeklarowali, że Kanada, USA i UE są skłonne "ponownie przyjrzeć się polityce dotychczasowych sankcji w przypadku znaczących postępów podczas szerokich negocjacji". Kanada USA i Unia Europejska są gotowe do udzielenia pomocy humanitarnej, dostarczając żywność, leki i niezbędne wsparcie podczas pandemii Covid-19 - zadeklarowano.

Wcześniej w tym tygodniu w Waszyngtonie współpracownicy lidera wenezuelskiej opozycji Juana Guaido spotkali się z przedstawicielami USA. Rozmowy dotyczyły prób nawiązania dialogu z urzędującym prezydentem Wenezueli Nicolasem Maduro. Jak podawała agencja Reutera, przed spotkaniami Guaido mówił, że zespół uczestniczący w rozmowach z USA i - następnie - w Brukseli to ta sama grupa, która spotykała się wcześniej z wysłannikami Norwegii w próbie nawiązania dialogu z Maduro.

Kanada uważa Guaido za tymczasowego prezydenta Wenezueli. W marcu br. Garneau rozmawiał z Guaido i - jak wówczas podawał komunikat kanadyjskiego MSZ - Garneau "wyraził poważne obawy w sprawie niedopuszczalnych działań podejmowanych przez reżym Maduro przeciwko siłom demokratycznym i społeczeństwu obywatelskiemu oraz ponowił zobowiązanie Kanady do wsparcie pokojowego powrotu do demokracji w Wenezueli". Obaj politycy zadeklarowali dalsze bliskie kontakty.

Kanada jest politycznie zaangażowana w sprawy Ameryki Południowej i w ramach Grupy Lima uczestniczy w rozmowach dotyczących Wenezueli. W styczniu br. członkowie Grupy Lima oświadczyli, że nie uznają legalności parlamentu wenezuelskiego po wyborach w grudniu 2020 r. i wezwali członków społeczności międzynarodowego do zajęcia takiego samego stanowiska.

Z Toronto Anna Lach