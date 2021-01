Kanada: W Ontario drugi stan wyjątkowy

Mieszkańcy największej kanadyjskiej prowincji Ontario od północy ze środy na czwartek będą mieli obowiązek zostać w domach – poinformował we wtorek premier prowincji Doug Ford. Rząd prowincji wprowadza stan wyjątkowy.

"Nasza prowincja jest w kryzysie" - powiedział we wtorek Ford, ostrzegając, że publiczny system opieki zdrowotnej może wkrótce stać się niewydolny. Prognozy ekspertów przedstawione we wtorek uwzględniają taki kierunek rozwoju sytuacji, w którym dzienna liczba zgonów w Ontario wzrośnie do 100 na przełomie stycznia i lutego.

We wtorek w prowincji zanotowano 2 903 nowych przypadków zachorowań, zmarło 41 osób.

14,5 mln mieszkańców Ontario, czyli prawie 40 proc. ludności Kanady od czwartku będzie musiało pozostawać w domach. Dozwolone wyjątki to pójście do pracy, o ile to konieczne, po niezbędne zakupy, do lekarza oraz ćwiczenia fizyczne na świeżym powietrzu. Jednak nawet np. w parku nie może w jednej grupie być więcej niż 5 osób.

Stan wyjątkowy jest wprowadzany w Ontario po raz drugi, pierwszy raz został ogłoszony w marcu ub.r. Rząd Ontario rozważał obecnie, jak donosiły media, możliwość wprowadzenia godziny policyjnej podobnie jak od soboty w Quebec, jednak z tego zrezygnowano.

Ci, którzy nie są niezbędnymi pracownikami, będą musieli pracować zdalnie. W szkołach, w regionach szczególnie dotkniętych pandemią - jak Toronto - do 10 lutego będą tylko wirtualne lekcje. Sklepy, w których sprzedawane są towary inne niż niezbędne, także te, które oferują możliwość odbioru opłaconego wcześniej towaru, nie mogą być otwarte przed 7 rano i zamykane później niż o 20.

Obowiązek pozostawania w domu (stay-at-home order) został wprowadzony na 28 dni. Policjanci i inspektorzy pracy będą mogli w przypadkach naruszenia prawa wystawiać mandaty, w szczególnych przypadkach grozi postępowanie karne i kara roku więzienia. Nie jest jednak do końca jasne, na co zwróciły uwagę media, jak policjanci mają określać, czy jest podstawa do wyjaśniania dlaczego ktoś jest poza domem ?

Rząd Ontario jest coraz częściej krytykowany za brak skuteczności w kryzysie Covid-19, media i politycy opozycji pytają m.in. dlaczego rząd nie wydaje 12 mld CAD, które otrzymał od rządu federalnego, a stowarzyszenia małego biznesu alarmują, że rząd nie traktuje równo małych i dużych firm.

Portal Huffingtonpost.ca przypomniał we wtorek, że przed wygraniem w Ontario wyborów przez konserwatystów w 2018 r. w sektorze prywatnym pracownicy mieli prawo do 10 dni wolnych z powodu choroby, w tym 2 z nich były płatne. Rząd Forda zlikwidował płatne dni i ich nie przywraca, mimo rekomendacji ekspertów medycznych. Ten brak decyzji skrytykował we wtorek konserwatywny burmistrz Toronto John Tory, mówiąc, że najbardziej cierpią na tym ci, których głos jest najmniej słyszalny.

W Ontario od 26 grudnia obowiązywał lockdown, ale nie zahamował rozprzestrzeniania się Covid-19. Według sondażu IPSOS, prawie połowa Kanadyjczyków spotkała się podczas świąt z przynajmniej jedną osobą spoza własnego gospodarstwa domowego. Tymczasem modele wskazują, że jeśli mieszkańcy Ontario nie ograniczą w sposób znaczący kontaktów, system opieki zdrowotnej stanie się niewydolny zanim pojawią się pozytywne skutki szczepionki.

Premier Kanady Justin Trudeau mówił we wtorek, że "niektóre prowincje będą musiały podjąć trudne decyzje" i zapewniał o ich stałym wsparciu. Poinformował też, że Kanada porozumiała się z w sprawie zakupu dodatkowych 20 mln dawek szczepionki Pfizer-BioNTech, co oznacza, że Ottawa ma umowy na dostawę łącznie 80 mln dawek od dwóch firm, których szczepionki dopuszczono do użytku: Pfizer-BioNTech i Moderny. Premier dodał, że do września każdy zainteresowany Kanadyjczyk będzie mógł się zaszczepić. Szczepienia w Kanadzie trwają od 14 grudnia, wykorzystano już prawie 70 proc. otrzymanych dawek, do końca marca Kanada ma otrzymać 6 mln dawek. Federalny harmonogram cotygodniowych dostaw do poszczególnych prowincji rozpisany do końca lutego jest dostępny na stronie rządu.

Według danych federalnego resortu zdrowia we wtorek było w Kanadzie 80 793 tzw. aktywnych przypadków koronawirusa, od początku pandemii zanotowano ich 674 473, zmarło 17 233 pacjentów.

Z Toronto Anna Lach