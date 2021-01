Kanada: W Ontario mieszkańcy coraz chętniej wspierają lokalny biznes w czasie pandemii

Rząd kanadyjskiej prowincji Ontario wprowadził stan wyjątkowy ze względu na epidemię koronawirusa, a związane z tym ograniczenia zdenerwowały małe firmy, który mówią o bezzasadnym uprzywilejowaniu wielkich supermarketów. Tymczasem mieszkańcy coraz bardziej dbają o lokalny biznes.

Od czwartku w Ontario obowiązuje stan wyjątkowy, który obejmuje ograniczenie godzinach otwarcia lokali. Dotyczy ono jednak tylko małych sklepów, które nie mogą otwierać się wcześniej niż o godz. 7 i zamykać później niż o godz. 20. Ograniczenie to nie dotyczy sklepów z żywnością, a także, z niewyjaśnionych względów, wielkich supermarketów i dyskontów, które między w godz. 20-7 mogą sprzedawać telewizory, farby, kafelki, ubrania i buty. W dodatku sam rząd nie precyzuje, co jest "niezbędne", i w swoich materiałach podkreśla, że "nie może określić, co jest niezbędne dla każdego mieszkańca prowincji".

"Walmart, Costco i Amazon mogą nadal sprzedawać towary, które nie są niezbędne, zarówno w sklepach, jak też dostarczać zamówienia mieszkańcom Ontario bez dodatkowych opłat, ale już małe sklepy nie będą mogły podać klientowi towaru przez drzwi czy dostarczyć zakupów po godz. 20. (…) Żadna inna prowincja nie zablokowała małych sklepów" - skomentował prezes Kanadyjskiej Federacji Niezależnego Biznesu (CFIB) Dan Kelly.

"W jaki sposób ma to zatrzymać rozprzestrzenianie się Covid-19, tego nie wie nikt" - skonstatował Kelly, którego organizacja zrzesza 110 tys. małych i średnich firm; 42 tys. z nich to firmy z Ontario. CFIB alarmowało jeszcze w grudniu, że około jednej trzeciej firm w tej prowincji sygnalizowało, że nie przetrwają lockdownu.

Konserwatywny regionalny rząd Douga Forda ma, ku zdumieniu wielu publicystów, wysokie poparcie w sondażach, choć finansowa pomoc dla firm i zasiłki pochodzą od rządu federalnego. Media przypominają też stale o skandalu z brakiem nadzoru w ontaryjskich domach opieki i o niewykorzystywanych przez rząd Ontario 12 mld CAD przekazanych przez rząd federalny. Według grudniowego sondażu Mainstreet Research/338 Canada dla magazynu "Maclean's", ontaryjscy konserwatyści (PC) cieszyli się poparciem na poziomie 46 proc., drudzy w kolejności socjaldemokraci z NDP mieli 23 proc., liberałowie - 20 proc., a ontaryjscy zieloni - 6 proc.

Dokładniejsze dane pokazują, że PC ma wśród mężczyzn 30 proc. więcej poparcia niż inne partie, przeważa we wszystkich grupach wiekowych, ale wśród wyborców po 50. roku życia ma 30-procentową przewagę. Nie są to osoby, które w ostatnich latach zakładały nowe biznesy, bo według badania opublikowanego przez federalny Business Development Bank of Canada (BDC) pod koniec 2019 r., nowych przedsiębiorców widać było w ostatnich latach w czterech grupach: młodych ludzi w wieku 18-34 lata, imigrantów, kobiet i wśród wysoko wykształconych osób. Na każdy 1000 młodych Kanadyjczyków 3,3 założyło firmę w 2018 r., na każdy 1000 imigrantów - 3,6 proc., na każdy 1000 kobiet - 1,8.

Rząd Ontario wspiera duże firmy, ale najdynamiczniej działają firmy niewielkie, które przenoszą się do internetu, zaś mieszkańcy wspierają lokalne biznesy. Rozmówcy PAP często podkreślają, że kupili coś lokalnie: od czekolady od niewielkiego wytwórcy, po włóczkę w otwartym tuż przed pandemią sklepie, któremu trzeba pomóc. Pojawiają się inicjatywy, które nawet w nazwie przeciwstawiają się wielkim firmom. W grudniu powstała strona internetowa Not-Amazon.ca (ang. nie-Amazon), założona przez mieszkankę Toronto Ali Haberstroh. Pod koniec listopada wrzuciła ona na Instagram listę lokalnych dostawców, a w grudniu przekształciła ją w stronę internetową z linkami do sklepów, które szybko zauważyły u siebie dzięki temu nawet 80-procentowy wzrost sprzedaży - podawały media. Biznesów korzystających z tego pośrednictwa jest już ponad 2 tys. w całej Kanadzie.

Na podobnej zasadzie działa strona Not-UberEats.com (ang. nie-UberEats), stworzona przez mieszkańca Toronto Randy'ego Singha, oburzonego, że aplikacje takie jak Uber Eats czy Skip the Dishes pobierają 30 proc. ceny zamówienia za jego dostarczenie. Singh skorzystał z pomysłu Not-Amazon.ca i po dwóch tygodniach jego strona miała już 6 tys. osób, a jej założyciel prowadzący stronę razem z przyjacielem zwraca się do restauracji, by się zgłaszały. Cytowana przez publicznego nadawcę CBC właścicielka jednej z pizzerii Diana Huynh podkreślała dużą zmianę nastawienia wśród klientów: "Nagle wszyscy zaczęli szukać lokalnego dostawcy, żeby coś kupić, czy lokalnej restauracji".

Z Toronto Anna Lach