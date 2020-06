Kanada: W Ontario, największej prowincji Kanady, od piątku dalsze odmrażanie gospodarki

Ontario, prowincja, w której mieszka 40 proc. ludności Kanady, wchodzi od piątku w drugą fazę znoszenia restrykcji, związanych z pandemią koronawirusa. Wyjątkiem jest stolica prowincji, Toronto.

Będzie można korzystać z usług fryzjera, kosmetyczki i tatuażystów. Możliwe też będzie odwiedzanie atrakcji turystycznych i artystycznych - jeśli będzie możliwy przejazd samochodem. Wznowiona zostanie produkcja filmowa i telewizyjna. W fazie drugiej zyska również turystyka, bo będzie można korzystać z plaż w parkach narodowych, prywatnych kempingów, basenów, wycieczek z przewodnikiem, a także wycieczek do producentów win, piwa i destylarni mocniejszych alkoholi.

Restauracje, bary oraz popularne food trucki będą mogły serwować jedzenie nie tylko na wynos, ale także w ogródkach, które będzie można poszerzyć o przyległe części parkingów.

Ontario zezwala też na otwarcie przedszkoli, które dotychczas działały bardziej jako pomoc w sytuacjach nagłych.

Powiększona została liczebność dozwolonych zgromadzeń, z pięciu do 10 osób.

Jednak z mniejszych restrykcji fazy drugiej nie będzie się cieszyć największe miasto Kanady i stolica Ontario, czyli Toronto i sąsiadujące z Toronto miasta, ani rejony graniczące z USA. Rząd prowincji zapowiedział, że aktualizacje decyzji będą rozważane co tydzień.

Toronto jest jednym z najciężej dotkniętych pandemią kanadyjskich miast - z 8019 osób zmarłych w wyniku Covid-19 w Kanadzie, według danych publicznego nadawcy CBC, 956 czyli prawie 12 proc. to mieszkańcy Toronto. W czwartek został hospitalizowany jeden z radnych miasta, bratanek premiera Ontario.

Niemniej Toronto już się przygotowuje do przyszłych zmian - w czwartek burmistrz miasta John Tory poinformował, że od 2 lipca pasażerowie komunikacji miejskiej (TTC) będą musieli używać maseczek. Tory podkreślił, że miasto zdaje sobie sprawę, że łagodzenie obostrzeń oznacza więcej pasażerów w TTC. Jednocześnie miasto postanowiło rozdystrybuować 1 mln maseczek w tych rejonach miasta, gdzie mieszkają osoby niezamożne i gdzie są "zmarginalizowane" społeczności.

Obowiązek zasłaniania twarzy został wprowadzony od 1 czerwca w stolicy kraju Ottawie (która również znajduje się w prowincji Ontario).

W Kolumbii Brytyjskiej, Saskatchewan i Manitobie druga faza łagodzenia obostrzeń zaczęła się już trzy tygodnie temu. W czwartek władze Kolumbii Brytyjskiej podały, że przez sześć kolejnych dni nie notowano żadnych zgonów z powodu koronawirusa.

Ontario i sąsiedni Quebec to dwie prowincje Kanady, w których jest najwięcej przypadków zakażenia SARS-CoV-2. Z 97530 potwierdzonych do czwartku przypadków koronawirusa w Kanadzie, 85029, czyli ponad 87 proc., to Ontario (32,3 proc)i Quebec (54,8 proc.). Jednak Quebec łagodził restrykcje wcześniej niż Ontario, wprowadzając swoją "fazę drugą" jeszcze w maju.

Rząd Ontario przyjął zasady łagodzenia restrykcji dla 14,5 mln mieszkańców prowincji pod koniec kwietnia, podobnie jak inne prowincje Kanady. Plan Ontario nie ma dat, każdy z etapów ma potrwać od dwóch do czterech tygodni, po których lekarze będą określać, czy zaostrzyć zasady, utrzymać obowiązujące lub dalej łagodzić obostrzenia. Ontario czeka teraz na fazę trzecią, określoną jako "nowa normalność".

Zbieżność w czasie sprawiła, że Ontario wprowadza ogłoszone w miniony poniedziałek zasady łagodzenia restrykcji dzień po sesjach giełd naznaczonych spadkami, powodowanymi obawami przed drugą falą pandemii. Indeks S&P/TSX Composite torontońskiej giełdy stracił w czwartek ponad 4 proc., podobnie jak główne indeksy giełd europejskich. Również sesja na Wall Street zakończyła się spadkami. Komentatorzy wskazywali, że to największa wyprzedaż akcji od marca br., a rynki obawiają się drugiej fali koronawirusa. Pretekstem do realizacji zysków stały się informacje, że w kilku stanach USA zaczęła ponownie rosnąć liczba przypadków zakażenia koronawirusem.

Trzy miesiące temu, 11 marca, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła pandemię koronawirusa.

Z Toronto Anna Lach