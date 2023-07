Kanada: W Ontario otwarto pierwszą stację tankowania wodoru

Pierwszą publicznie dostępną stację tankowania wodoru w Ontario otwarto w czwartek przy największym kanadyjskim lotnisku, Toronto Pearson International.

Pierwsza w największej prowincji Kanady stacja tankowania wodoru może obsługiwać zarówno samochody osobowe jak ciężarówki - poinformowały w komunikacie spółka zarządzająca lotniskiem Greater Toronto Airports Authority (GTAA) i Carlsun Energy, kanadyjska spółka specjalizująca się w sektorze energetyki odnawialnej. W finansowanie jej budowy włączył się rząd federalny przekazując na inwestycję 1 mln CAD.

"Wobec tego, że znacząca część emisji (dwutlenku węgla - PAP) w Kanadzie jest wytwarzana przez sektor transportu, konieczne jest stworzenie infrastruktury wodorowej dla korytarzy transportowych" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Carlsun Energy Jason Van Geel. Transport drogowy jest obecnie odpowiedzialny za 23 proc. wszystkich emisji gazów cieplarnianych w Kanadzie.

Stacja tankowania wodoru w Toronto jest jednym z wielu kanadyjskich przedsięwzięć, w których testowany jest napęd wodorowy dla transportu. W czerwcu br. w Kanadzie zaczął jeździć pierwszy w Ameryce Północnej pociąg pasażerski o napędzie wodorowym. Pociąg kursuje między Quebec City a Baie-Saint-Paul, zabierając każdorazowo 120 osób. Operator kolejowy Canadian Pacific planuje do końca br. używać lokomotyw napędzanych wodorem w Vancouver, Edmonton i Calgary.

W grudniu 2020 r. rząd Kanady przyjął strategię wykorzystania wodoru jako paliwa i zajęcia pozycji lidera w tej dziedzinie. W sierpniu ub.r. podczas wizyty kanclerza Niemiec Olafa Scholza Kanada i Niemcy podpisały wspólną deklarację o produkcji i eksporcie wodoru do Niemiec. Oba kraje chcą rozpocząć eksport produkowanego w Kanadzie wodoru w 2025 r.

Prawie 10 proc. nowosprzedawanych samochodów w Kanadzie to samochody elektryczne, a Kanada tworzy korytarze transportowe dla pojazdów korzystających z alternatywnych źródeł zasilania. W połowie maja br. powstał pierwszy kanadyjsko - amerykański wspólny korytarz, licząca prawie 1370 km. Trasa przebiega autostradami między Kalamazoo w stanie Michigan, przez Detroit, Toronto, do Montrealu i Quebec City.

W Kanadzie jest to jedna z najważniejszych tras, łącząca duże miasta, porty, lotniska, linie kolejowe, ośrodki przemysłowe. Co ok. 80 km. są dostępne stacje ładowania samochodów elektrycznych, jest ich łącznie 215 w odległości nie większej niż 6 km. od autostrady. Jest to pierwszy z planowanych między Kanadą a USA korytarzy transportowych dla pojazdów używających "zielonych" paliw.

Z Toronto Anna Lach