Kanada: W Saint John płonie zakład recyklingu, mieszkańcom nakazano pozostać w domu

W portowym mieście Saint John w Nowym Brunszwiku na atlantyckim wybrzeżu Kanady płonie zakład recyklingowy. Mieszkańcom nakazano w czwartek pozostanie w domu w związku z toksycznym dymem.

Pożar wybuchł w czwartek nad ranem na terenie zakładów American Iron and Metal (AIM). Telewizja Global News podała, że według wstępnej oceny straży pożarnej ogień mógł się tlić wiele godzin w miejscu, gdzie znajdują się zgniecione samochody.

Publiczny nadawca CBC informował, że działająca w wielu krajach AIM padła wiosną tego roku ofiarą cyberataku, który uszkodził również sieć kamer bezpieczeństwa. Nie są znane przyczyny, dla których sieci tej jeszcze nie odtworzono.

Wysokość płomieni sięgała 10 metrów, a szerokość pożaru to ok. 300 metrów. Ponieważ płoną substancje chemiczne, mieszkańcom zalecono pozostanie w domach, zamknięcie okien i wyłączenie klimatyzacji. Strażacy szacowali, że gaszenie potrwa aż do piątku rano. Dodatkowym problemem jest nadciągający nad atlantyckie wybrzeże Kanady huragan Lee - podawały media.

Premier Nowego Brunszwiku Blaine Higgs zapewnił, że odbędzie się pełne dochodzenie i zakład nie wznowi działalności "do chwili, aż otrzymamy więcej informacji o tym, co się stało".

Saint John jest najstarszym kanadyjskim miastem, z ok. 70 tys. mieszkańców, jest drugim co do wielkości miastem w Nowym Brunszwiku.

Z Toronto Anna Lach