Kanada: Wicepremier: przekażemy Ukrainie 115 mln CAD na naprawę sieci elektrycznej w Kijowie

Rząd Kanady przekaże władzom Ukrainy 115 mln CAD na naprawę zniszczonej w wyniku rosyjskich ataków sieci elektrycznej w Kijowie – poinformowała we wtorek kanadyjska wicepremier Chrystia Freeland.

Pieniądze będą pochodzić z kanadyjskich ceł pobranych od towarów importowanych z Rosji i Białorusi. W marcu Kanada odebrała Rosji i Białorusi klauzulę najwyższego uprzywilejowania i w związku z tym na towary z tych krajów nakładane są cła w wysokości 35 proc.

"Putin i jego poplecznicy są zbrodniarzami wojennymi, próbują użyć zimna jako broni, by złamać ducha wyjątkowych ludzi, jakimi są Ukraińcy" - powiedziała cytowana w komunikacie Freeland, uczestnicząca w konferencji "Standing with the Ukrainian People", która odbywa się w Paryżu.

Wykorzystanie w celu pomocy Ukrainie przychodów z ceł nałożonych na Rosję było jednym z tematów rozmów krajów G7 w czerwcu. Kanada przekaże swoje wpływy z ceł za pośrednictwem prowadzonego przez Bank Światowy projektu Re-PoWER Ukraine, który służy wsparciu Ukrainy podczas zimy i w okresie problemów z dostępem do źródeł energii.

