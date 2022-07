Kanada: Więcej związków nieformalnych, osób samotnych i wieloosobowych gospodarstw domowych

Kanada ma najwyższy odsetek związków nieformalnych wśród krajów G7, znacząco zmienia się to, z kim Kanadyjczycy decydują się zamieszkać – wynika z opublikowanych przez Statistics Canada danych ze spisu powszechnego.

Prawie jedna czwarta związków w Kanadzie to osoby żyjące w związkach nieformalnych, formalne małżeństwa to 77 proc. związków. Z danych kanadyjskiego urzędu statystycznego wynika, że 23 proc. nieformalnych związków to najwyższy odsetek wśród krajów G7. W Wielkiej Brytanii to 21 proc., we Francji - 18 proc.

Od 1981 do 2021 liczba związków niesformalizowanych wzrosła w Kanadzie o 447 proc. Wysoki odsetek nieformalnych związków to m.in. wpływ sytuacji w Quebecu, gdzie 43 proc. związków decyduje się pominąć oficjalną rejestrację. Dla Kanadyjczyków w wieku 20-24 lat nieformalny związek to już standard, wybiera go 79 proc. par w tym wieku.

Model kanadyjskiej rodziny i tego, kto decyduje się razem zamieszkać znacznie się zmienił w ciągu minionych 40 lat. "W minionych dekadach widoczny był stopniowy spadek odsetka gospodarstw domowych składających się z jednej rodziny bez dodatkowych mieszkańców. Alternatywy takie jak jednoosobowe gospodarstwo, mieszkanie ze współlokatorami lub członkami dalszej rodziny zyskuje na popularności" - napisano w komunikacie Statistics Canada, zwracając uwagę na skutki zmian dla m.in. rynku mieszkaniowego.

Np. w 1981 r. samotnie mieszkało 1,7 mln osób, w ub.r. - 4,4 mln, co oznacza, że prawie 30 proc. gospodarstw domowych to obecnie gospodarstwa jednoosobowe. Na zamieszkiwanie bez towarzystwa decydują się coraz częściej głównie osoby w wieku 35-44 lat, dwa razy częściej obecnie niż 40 lat temu.

Inny widoczny trend to zamieszkiwanie ze znajomymi i współlokatorami. W ciągu minionych 20 lat liczba takich gospodarstw domowych wzrosła o 54 proc. Stanowią 4 proc. gospodarstw domowych.

Szybko rosła też w minionych 20 latach liczba gospodarstw domowych, w których mieszka razem więcej niż jedna rodzina lub rodzina i osoby niezwiązane. To obecnie prawie 1 milion gospodarstw domowych, stanowią 7 proc. ogółu, a ich liczba wzrosła o 45 proc. w ciągu 20 lat.

Statystycy przyjrzeli się też kim są zamieszkujące razem kanadyjskie pary, a jest ich 8,6 mln. 98,5 proc. z nich to związki kobiety i mężczyzny, których płeć pozostaje taka sama jak przy urodzeniu. 1,1 proc. zamieszkujących razem par to związki osób tej samej płci. 0,4 proc. to pary, w których jedna osoba lub obie są niebinarne lub transpłciowe.

Z Toronto Anna Lach