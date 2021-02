Kanada: Wirtualne spotkanie premiera Trudeau z prezydentem Bidenem

Pandemia, przeciwdziałanie zmianom klimatu, odbudowa gospodarki, obrona demokratycznych wartości i sojusze wojskowe – to najważniejsze tematy wtorkowego, wirtualnego spotkania prezydenta USA Joe Bidena z premierem Kanady Justinem Trudeau.

Wirtualne spotkanie było pierwszym dwustronnym spotkaniem Bidena z przywódcą innego państwa.

"Amerykańskiego przywództwa niezmiernie brakowało w ostatnich latach" - powiedział Trudeau zanim rozpoczęła się zamknięta część rozmów, w których brali udział nie tylko premier Kanady i prezydent USA, ale także wiceprezydent USA Kamala Harris i wicepremier Kanady Chrystia Freeland oraz inni ministrowie.

"USA nie mają bliższego przyjaciela niż Kanada. Dlatego do ciebie pierwszego zadzwoniłem po objęciu urzędu prezydenta, z tobą przeprowadzam pierwsze spotkanie dwustronne, a oczywiście wiceprezydent mieszkała przez pewien czas w Montrealu, gdy była w szkole średniej" - mówił Biden, podkreślając, że komunikacja między oboma krajami jest "szeroko otwarta".

Podczas końcowych oświadczeń Biden i Trudeau wskazali na szczególnie ważne dla obu krajów pola współpracy. Na - jak to określił Trudeau - partnerską ambitną mapę drogową - składać się mają zarówno walka z pandemią, jak przedsięwzięcia prowadzące do budowy "bardziej sprawiedliwej" gospodarki, działania na rzecz klimatu, ale także przeciwdziałanie ekstremizmom.

USA i Kanada będą współpracować w sprawach zmian klimatu i, jak podkreślił Biden, chodzi o wspólne działania obu krajów w celu aktywniejszego włączania się innych państw w niezbędne działania.

Biden wskazywał też, że w kwestii pandemii chodzi zarówno o jak najszybsze jej zakończenie, ale jednocześnie wzmacnianie Światowej Organizacji Zdrowia i przygotowywanie się na potencjalne kryzysy w przyszłości. Amerykański prezydent podkreślił, że USA i Kanada będą dążyć do takiej odbudowy gospodarki, by korzyści mogli odnieść wszyscy, nie tylko najbogatsi. Ma to być gospodarka z dużym wsparciem dla małych i średnich firm, pomocą dla kobiet i mniejszości etnicznych. Biden mówił też o sojuszach obronnych, konieczności przeciwdziałania rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, a także o przejrzystości działań międzynarodowych instytucji oraz współpracy USA i Kanady w Arktyce.

Choć w udostępnionej przed rozmowami amerykańskiej "mapie drogowej" nie wspomniano o więzionych w Chinach dwóch Kanadyjczykach, to Biden wymienił Michaela Kovriga i Michaela Spavora z nazwiska, wskazując, że USA będą stawać w ich obronie. Dwaj Kanadyjczycy zostali aresztowani w Chinach w grudniu 2018 r., wkrótce po zatrzymaniu w Kanadzie na wniosek USA wiceprezes Huawei Meng Wanzhou. Ich uwolnienie jest jednym z najtrudniejszych wyzwań stojących przed kanadyjską dyplomacją. Biden ostrzegł Chiny, że "ludzkie życie to nie jest przedmiot targów".

Wypowiadając się w telewizji CTV, były ambasador USA w Kanadzie Bruce Heyman podkreślił, że pierwsze dwustronne spotkanie Biden-Trudeau było "wielkim sukcesem" i "doskonałym startem".

Jak w komunikacie przypomniał rząd w Ottawie, Kanada kupuje od USA więcej towarów niż Chiny, Japonia i Wielka Brytania razem, a jednocześnie dla większości amerykańskich stanów Kanada jest największym partnerem handlowym. Kanadyjskie firmy, które prowadzą działalność w USA zatrudniają 725 tys. amerykańskich pracowników. Kanada jest też największym eksporterem "wszystkich form energii" do USA - eksportując zarówno ropę naftową jak energię elektryczną. Współpraca dwustronna obu krajów to zarówno współpraca w ramach Dowództwa Północnoamerykańskiej Obrony Powietrznej i Kosmicznej (NORAD) od 1957 r. jak i liczne porozumienia dotyczące ochrony środowiska już od 1909 r., zarówno na poziomie federalnym jak między prowincjami i stanami.

Z Toronto Anna Lach