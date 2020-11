Kanada: Władze upominały opornych ws. epidemicznych obostrzeń, teraz zaczynają karać

Od początku epidemii koronawirusa w Kanadzie władze odwoływały się do poczucia odpowiedzialności obywateli. Obecnie wprowadzane są znów lockdowny. Lekceważący zasady otrzymują mandaty, w czwartek aresztowano nawet właściciela restauracji w Toronto.

Aresztowany właściciel restauracji mimo obowiązujących od poniedziałku restrykcji, w tym serwowania potraw tylko na wynos, otworzył restaurację dla klientów. Pojawiły się tam duże grupy osób bez maseczek, głośno manifestujących niezadowolenie z restrykcji oraz transparenty wyznawców teorii spiskowych.

We wtorek policja rozmawiała z właścicielem, władze nakazały zamknięcie lokalu. Mimo to właściciel otworzył restaurację ponownie w środę i tego samego dnia po południu postawiono mu dziewięć zarzutów. W czwartek rano policja wymieniła zamki w drzwiach, a kiedy pojawił się właściciel, umożliwiono mu zabranie swoich rzeczy, a potem założono kajdanki. W marcu czeka go rozprawa.

Policja w Regina w prowincji Saskatchewan ukarała mieszkankę miasta grzywną 2,8 tys. CAD za zorganizowanie w minioną niedzielę przyjęcia urodzinowego na 12 osób. W Saskatchewan od 19 listopada w spotkaniach w przestrzeni zamkniętej nie może uczestniczyć więcej niż pięć osób. Policję poinformował sąsiad.

W London w prowincji Ontario trzy organizatorki liczącego ok. 200 osób zgromadzenia w sprawie "zgodnej z prawem wolności" w minioną niedzielę zostały uprzedzone przez policję, że przekraczając limit 25 osób naruszą prawo. Manifestacja się odbyła, organizatorkom postawiono zarzuty; grożą im grzywny do 100 tys. CAD i kara więzienia. Rozprawa odbędzie się w lutym. Media zwróciły uwagę, że jedna z organizatorek jest pielęgniarką; zatrudniający ją szpital poinformował, że jej dyżury zostały zawieszone, a ontaryjskie stowarzyszenie pielęgniarek prowadzi własne dochodzenie.

Sprawa restauracji w Toronto była jednym z najszerzej opisywanych przypadków. Choć na mniejszą skalę niż w USA, także w Kanadzie działają grupy przeciwników "ograniczania wolności" przez lekarzy i rządy w ramach walki z koronawirusem. Media wskazują, że przykład idzie z góry, i opisują polityków ignorujących zalecenia.

Na łamaniu prawa został przyłapany burmistrz Windsor Drew Dilkens. Kilka dni temu najpierw ostrzegał, że będzie stosował "podejście zero tolerancji" wobec osób nieprzestrzegających ograniczeń przeciwepidemicznych, a wieczorem poszedł do restauracji z siedmioma osobami. Limit dla spotkań w tej części Ontario wynosił wówczas sześć osób. Zdjęcia pojawiły się na Instagramie. Kiedy o sprawie poinformował publiczny nadawca CBC, Dilkens przyznał się do "błędu, który nie powinien się zdarzyć" i nie czekając na policję, zapłacił grzywnę 750 CAD.

W Ontario od poniedziałku obowiązuje ponowny lockdown w Toronto i w rejonie na zachód od tego największego kanadyjskiego miasta, a modele epidemiologiczne określają tamtejszą sytuację jako "wrażliwą lub ryzykowną". Premier prowincji Doug Ford jeszcze kilka dni temu powtarzał, że nie może złościć się na właścicieli firm, ale już we wtorek gdy trwała sprawa restauracji, powiedział, że "ludzie umierają na Covid-19, a on sobie mówi, żeby o tym zapomnieć". W czwartek wieczorem zwolennicy właściciela zamkniętej restauracji przenieśli się z protestami pod dom Forda, policja musiała chronić dziennikarzy.

Ford jest krytykowany przez opozycję za opóźnianie decyzji i niewykorzystywanie środków od rządu federalnego na walkę z epidemią. W środę krytykę uzasadniła audytor generalna Ontario Bonnie Lysyk, przesyłając parlamentowi prowincji raport na temat działań rządu podczas pandemii. Na 231 stronach opisano "opóźnienia, konflikty i zamieszanie w podejmowaniu decyzji", od nieprzygotowanych laboratoriów po wydanie 1,6 mln CAD na zewnętrzną firmę, która miała przygotować strukturę zarządzania sytuacją. Konsultant nie uwzględnił w tej niej lekarzy.

W Albercie, gdzie krytykowano premiera Jasona Kenneya za brak działań, we wtorek ponownie zostały wprowadzone obostrzenia. Tymczasem CBC opublikowało w środę zapis nagrań, z których wynika, że rządzący w prowincji ustawicznie mieszali się do decyzji ekspertów. Nie chcieli egzekwować restrykcji, by rzekomo uniknąć zarzutów o ograniczanie praw konstytucyjnych. Tymczasem, jak pisał w czwartek lokalny dziennik "Calgary Herald", prawnicy jasno wskazują, że konstytucja daje możliwość wprowadzania uzasadnionych ograniczeń.

Z Toronto Anna Lach