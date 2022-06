Kanada: Władze wydały ostrzeżenie dla podróżujących w związku z małpią ospą

Kanadyjskie władze wydały we wtorek ostrzeżenie dla podróżujących do ponad dwóch tuzinów krajów, w tym Australii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, aby zachowali środki ostrożności i przestrzegły przed potencjalnymi opóźnieniami w powrocie do domu w przypadku zachorowania - poinformowała agencja Reutera.

W ostrzeżeniu stopnia drugiego, o jeden stopień niższego niż wezwanie do unikania podróży innych niż niezbędne, kanadyjska Agencja Zdrowia Publicznego poinformowała, że w przypadku zarażenia podróżni mogą zostać poddani procedurom mającym na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby, takim jak izolacja.

"W przypadku zachorowania podróżni mogą mieć ograniczony dostęp do odpowiedniej i szybkiej opieki zdrowotnej, a ich powrót do domu może być opóźniony" - poinformowała agencja na Twitterze.

Około 30 krajów zgłosiło ogniska małpiej ospy, z ponad 911 potwierdzonymi lub podejrzewanymi przypadkami głównie w Europie.

W Kanadzie potwierdzono 81 przypadków tej choroby, z czego większość odnotowano w drugiej pod względem liczby ludności prowincji Quebec.

Małpia ospa, która rozprzestrzenia się przez bliski kontakt i została po raz pierwszy odkryta u małp, występuje głównie w zachodniej i środkowej Afryce i tylko bardzo sporadycznie rozprzestrzenia się w innych rejonach świata.

W Polsce nie wykryto dotąd przypadków tej choroby.