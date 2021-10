Kanada: Wodociągi w Iqaluit skażone rozlanym 60 lat temu paliwem

Woda pitna w mieście Iqaluit na północy Kanady została skażona paliwem rozlanym 60 lat temu – wynika z pierwszych ustaleń. W stolicy terytorium Nunavut nie można pić wody z kranu, trwa czyszczenie wodociągów, a wojsko instaluje stacje uzdatniania.

Eksperci prowadzący dochodzenie w sprawie przyczyn skażenia miejskich wodociągów wykryli prawdopodobną przycznę, którą jest "skażenie gruntu węglowodorami" - podał portal lokalnej gazety Nunatsiaq News. Władze miasta poinformowały, że zatrudniona została specjalistyczna firma do usunięcia skażenia, które znajduje się w "niedostępnym, podziemnym zagłębieniu".

Dyrektor administracji miejskiej Amy Elgersma, mówiła publicznemu nadawcy CBC, że może chodzić o zbiornik z paliwem, który przerdzewiał, a paliwo przeciekło w pobliże stacji uzdatniania wody. Jak mówiła Elgersma, sam wyciek paliwa mógł mieć miejsce nawet w latach 60-ych XX w. W trwającym dochodzeniu przeglądane są dokumenty, plany budowy wodociągów i notatki, które mogłyby wyjaśnić do czego służył zbiornik.

Liczące ok. 8 tys. mieszkańców Iqaluit to stolica terytorium Nunavut na północy Kanady. 12 października urzędnicy miejscy potwierdzili, że doszło do skażenia wody pitnej w zbiorniku przy stacji uzdatniania wody i zalecili mieszkańcom, by nie pili wody z kranu, nawet przegotowanej czy przefiltrowanej. Ogłoszono wówczas stan wyjątkowy. W miniony wtorek radni miejscy przedłużyli stan wyjątkowy.

Na początku kryzysu rząd Nunavut zakupił tysiące litrów butelkowanej wody, którą dostarczano do miasta samolotami. Obecnie butelkowana woda nadal jest dostępna, część mieszkańców korzysta z wody z pobliskiej rzeki Sylvia Grinnell, zaś miasto ustawiło zbiorniki z wodą z rzeki, którą można napełniać przynoszone pojemniki. Wojsko w miniony weekend dostarczyło samolotem stacje odwróconej osmozy, każda z nich może w ciągu godziny przefiltrować 5 tys. litrów wody, zostaną zainstalowane we wskazanych przez miasto miejscach - podawał w środę Nunatsiaq News.

W pobliżu miejskiej stacji uzdatniania wody zainstalowano dodatkowe rury umożliwiające obejście miejsca, w którym dochodziło do skażenia, trwa przepłukiwanie systemu wodociągów, a mieszkańcom przekazano, jak podawały media, że obecnie mogą korzystać z wody miejskiej do prania i mycia, ale nadal nie powinni używać wody z kranu do celów spożywczych. Miasto Iqaluit informowało w środę, że stacja uzdatniania oraz zbiornik wody pitnej są już oczyszczone z pozostałości paliwa, cały czas trwa czyszczenie rur, a miasto pobiera próbki wody do stałej kontroli.

Miasto w komunikatach informuje na bieżąco mieszkańców, gdzie można otrzymać wodę butelkowaną i przypomina, że powinna być używana tylko do picia i gotowania. Dla osób, które same nie mogą dotrzeć do punktów dystrybucji wody miasto oferuje dowóz.

Minister do spraw Północy Daniel Vandal powiedział w wtorek, po zaprzysiężeniu nowego rządu Kanady, że w Iqaluit potrzebne będą nowe rozwiązania infrastrukturalne.

Z Toronto Anna Lach