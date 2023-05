Kanada: Wojna na Ukrainie i susza w USA sprawiają, że kanadyjscy farmerzy zwiększają zasiewy pszenicy

Kanadyjscy farmerzy zasieją w tym roku najwięcej od ponad 20 lat pszenicy. Przyczyny to wojna na Ukrainie i susza w USA.

Zwiększenie zasiewów pszenicy planowane przez farmerów oznacza, że wzrosną one w Kanadzie do największej od 22 lat powierzchni, 27 mln akrów, czyli prawie 11 mln hektarów, o 6,2 proc. większej niż w ub.r. - podał Statistics Canada.

"Oczekiwane zwiększenie powierzchni zasiewów pszenicy należy przypisywać korzystnym cenom i dużemu popytowi" - podkreślili statystycy.

Reuters przypomniał, że w USA, które są piątym co do wielkości eksporterem pszenicy na świecie, powierzchnia zasiewów pszenicy jest obecnie najniższa od 1989 r., z powodu suszy. Kanada jest czwartym co do wielkości eksporterem pszenicy na świecie.

W prowincji Ontario, gdzie uprawia się 60 proc. kanadyjskiej kukurydzy, farmerzy w tym roku planują zwiększyć uprawy o 2,8 proc., do 3,7 mln akrów (prawie 1,5 mln ha) i byłaby to rekordowa wielkość pól kukurydzy dla tej największej kanadyjskiej prowincji.

Większe zasiewy mają dotyczyć poza pszenicą także rzepaku, kukurydzy na ziarno, jęczmienia i soi - wynika z szacunków Statistics Canada.

Jednocześnie kanadyjscy statystycy oceniają, że zmniejszy się powierzchnia zasiewów owsa i roślin strączkowych. Mniejsze niż poprzednio zasiewy owsa to efekt dużych zapasów tego zboża po wysokich zbiorach w 2022.

