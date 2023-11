Kanada: Wojna w Gazie spowodowała wzrost liczby incydentów antysemickich i antymuzułmańskich

Od ataku Hamasu na Izrael zwiększyła się w Kanadzie liczba incydentów antysemickich i antymuzułmańskich – wynika z danych policji. Policja wszczęła śledztwo w sprawie wizerunku swastyki widocznej podczas jednej z propalestyńskich demonstracji.

W Toronto między 7 a 25 października odnotowano 15 antysemickich incydentów, podczas gdy rok temu w tym samym okresie było ich siedem a w roku 2021 trzy - poinformował publiczny nadawca CBC cytując policyjne statystyki. W tym okresie doszło również do 5 incydentów antymuzułmańskich, podczas gdy w ub.r. nie było żadnego, a w 2021 jeden.

Jak wynika z danych policji w Montrealu w tym samym okresie było 38 przypadków antysemickich przestępstw i incydentów, podczas gdy w całym 2022 r. było 50 przypadków przestępstw, których celem były różne wyznania. W Ottawie doszło do 29 przestępstw motywowanych nienawiścią, większość z nich związanych z wojną Izraela z Hamasem w Strefie Gazy.

Według danych kanadyjskiego urzędu statystycznego, w minionych latach przestępstw, których podłożem była nienawiść do grupy religijnej, było najwięcej wobec społeczności żydowskiej. W 2018 było takich przestępstw 372, w 2019 i 2020 r. odnotowano spadek, a w 2021 - wzrost do 487. W tym samym czasie liczba incydentów antymuzułmańskich spadła ze 166 do 144, antychrześcijańskich wzrosła z 55 do 155.

W niedzielę policja w Ottawie poinformowała, że prowadzi śledztwo w sprawie opublikowanych w mediach społecznościowych zdjęć z sobotniej propalestyńskiej demonstracji w Ottawie, na których widać swastykę. Policja zwróciła się o kontakt do wszystkich, którzy mogą mieć informacje w tej sprawie. Wcześniej, w październiku, policja w Surrey w Kolumbii Brytyjskiej informowała o poszukiwaniach mężczyzny, który namalował swastykę na domu rabina.

Premier Kanady Justin Trudeau oświadczył w sobotę na platformie X (dawniej Twitter), że "jest nie do przyjęcia", by ktokolwiek nosił swastykę w pobliżu Parlamentu. "Kanadyjczycy mają prawo do pokojowych zgromadzeń, ale nie można tolerować antysemityzmu, islamofobii czy innych form nienawiści" - napisał Trudeau. Politycy opozycji również potępili formy protestu wykorzystujące nazistowskie symbole.

W sobotę i niedzielę w całej Kanadzie odbyło się ok. 30 propalestyńskich manifestacji - podawały media.

Trudeau rozmawiał w sobotę z premierem Izraela Beniaminem Netanyahu,m. in. także o wzroście liczby incydentów antysemickich w Kanadzie. W komunikacie podano, że Trudeau "wyraził poparcie Kanady dla Izraela i jego prawa do obrony zgodnej z prawem międzynarodowym, wobec brutalnych ataków Hamasu" oraz podkreślił "konieczność uczynienia wszystkiego, by chronić palestyńską ludność cywilną".

W niedzielę Trudeau rozmawiał z emirem Kataru szejkiem Tamimem ben Hamad Al Thani, w tym o poparciu dla rozwiązania, jakim byłyby dwa państwa, izraelskie i palestyńskie. Premier podkreślił, że "Hamas nie reprezentuje narodu palestyńskiego ani jego uprawnionych aspiracji". Obaj rozmówcy potępili "niepokojący wzrost islamofobii i antysemityzmu".

