Kanada: Wojsko ma problem z ruchami neonazistowskimi

Dowódca kanadyjskiej armii generał Wayne Eyre zapowiedział wydanie specjalnych instrukcji w sprawie ruchów ekstremistycznych w wojsku oraz dyskusję w sprawie infiltracji sił zbrojnych przez neonazistów.

W tym tygodniu publiczny nadawca CBC udokumentował przypadek kanadyjskiego Rangersa, rezerwisty z Kolumbii Brytyjskiej, który w otwarty sposób wspierał działalność ruchów takich jak "Żołnierze Odyna" czy "Three Percenters" i któremu wojsko pozwoliło na dalszą służbę mimo ostrzeżeń ze strony wojskowego kontrwywiadu.

W rozmowie z CBC generał Eyre powiedział, że armia "nie chce" osób o neonazistowskich przekonaniach. "Mamy problem ze skrajną prawicą w wojsku" - przyznał Eyre i zapowiedział usunięcie Rangersa ze służby. Kanadyjscy Rangersi to byli wojskowi, którzy po przejściu do rezerwy kontynuują służbę w formacji działającej głównie w trudno dostępnych rejonach północnej Kanady.

Przedstawiciele kanadyjskiego Centrum Przyjaciół Szymona Wiesenthala (FSWC) spotkali się na początku września z ministrem obrony Harjitem Sajjanem właśnie w sprawie działalności ekstremistycznych grup w kanadyjskiej armii i zmian, które mają prowadzić do wprowadzenia w siłach zbrojnych polityki zerowej tolerancji dla wojskowych będących członkami takich ugrupowań - podał FSWC w komunikacie.

Jak wygląda werbowanie przez ekstremistyczne organizacje opisał wcześniej Ryan Thorpe, reporter Winnipeg Free Press, który w 2019 roku przez miesiąc udawał zainteresowanego działalnością "The Base", tej samej neonazistowskiej organizacji, w której działał aresztowany przez FBI w ubiegłym roku były kanadyjski żołnierz. Plakaty zachęcające do kontaktu z "The Base" były rozklejane w Winnipeg, a ostateczny kontakt przed spotkaniem następował z użyciem szyfrowanej aplikacji komunikacyjnej. Thorpe spotkał się z aresztowanym, który otwarcie rozmawiał z nim o prowokacjach takich jak uszkodzenie linii kolejowych. "The Base", jak opisał Thorpe, odwołuje się do ideologii hitlerowskiej i wychwala seryjnych morderców.

W 2019 roku CBC dokumentowało sprawę rezerwisty z Calgary, który podczas służby w marynarce wojennej był jednym z administratorów neonazistowskiego forum Iron March, i którego dowódcy przywrócili do służby mimo wiedzy o jego działalności. Po interwencji FSWC marynarka wojenna analizuje ponownie sprawę.

Publikowany na Uniwersytecie McGill w Montrealu "McGill Journal of Political Studies" opisywał wiosną bieżącego roku działalność skrajnych ugrupowań w kanadyjskim wojsku i cytował byłego członka "White Aryan Resistance" Tony'ego McAleera, który tłumaczył, że wojsko kładąc nacisk na patriotyzm i ważność spraw narodowych jest atrakcyjne dla osób o skrajnych poglądach. Osoby te mogą dodatkowo zradykalizować się już podczas służby. McAleer opowiadał też o działaniach ugrupowań, które szukają kontaktu z byłymi wojskowymi.

Żandarmeria wojskowa kanadyjskiej armii w tegorocznym raporcie wskazała na 16 wojskowych, którzy w latach 2013-2018 uczestniczyli w działaniach skrajnych ugrupowań oraz 35 kolejnych osób, które dopuszczały się rasistowskich i agresywnych zachowań. Wojsko - jak relacjonował "McGill Journal of Political Studies" - podczas testów dla kandydatów analizuje poglądy przyszłych żołnierzy, odrzucając tych, którym blisko do poglądów nazistowskich czy białych suprematystów, jednak są to działania niewystarczające.

Według specjalistów obserwujących grupy neonazistowskie i skrajne, w Kanadzie w 2019 roku działało co najmniej 200 takich grup. Zawierają one porozumienia i organizują paramilitarne szkolenia, chętnie werbują byłych wojskowych.

Neonaziści szukają możliwości działania nie tylko w armii. W kwietniu 2019 roku dziennik "The Globe and Mail" opublikował artykuł na temat 150 tys. wpisów członków skrajnie prawicowej grupy, która posługiwała się aplikacją dla miłośników gier komputerowych, by ukryć swoją tożsamość. Członkowie grupy rozmawiali m.in. o kształtowaniu wpływów w federalnej partii konserwatywnej. "W rozmowach celebrowany jest nazizm i są żarty z Holokaustu" - opisywał dziennik, który otrzymał zapisy czatów od antyfaszystów z Montrealu, którzy przeniknęli do grupy.

W kodeksie karnym Kanady nie ma bezpośredniego odniesienia do nazistowskich symboli i treści, ale prawo zakazuje promowania nienawiści.

