Kanada: Wojskowy odpowie za podburzanie przeciw szczepionkom na Covid-19

Oficer kanadyjskiej armii usłyszał zarzut o namawianie do uczestnictwa w buncie przeciwko dystrybucji szczepionek przeciw Covid-19. Inny zarzut dotyczy jego wystąpienia na demonstracji antyszczepionkowej w Toronto w grudniu ub.r.

Na nagraniu zamieszczonym na YouTube prowadzący demonstrację przedstawia oficera, instruktora z bazy Borden w Ontario, który przez około 4 minuty mówi m.in. o "szczepionkach - truciźnie" i zwraca się do żołnierzy, którzy pełnią służbę: kierowców ciężarówek, personelu medycznego, inżynierów, kimkolwiek są - nie wykonujcie niezgodnego z prawem rozkazu dystrybucji szczepionek". Dodaje, że składał przysięgę, na podstawie której ma bronić Kanadyjczyków przed zagrożeniami nie tylko zewnętrznymi, "ale także wewnętrznymi", oraz ostrzega przez "komunizmem i socjalizmem". Oficer dodaje, że jest świadomy, iż mogą go spotkać kłopoty, ale "jest mu wszystko jedno".

Jak podała Canadian Press, oficer został zwolniony z pełnienia obowiązków jeszcze w grudniu ub.r., a w ostatnim czasie zostały mu postawione zarzuty. Według danych resortu obrony cytowanych przez agencję, przez co najmniej ostatnie 20 lat żadnemu kanadyjskiemu żołnierzowi nie postawiono zarzutu udziału w buncie czy podżegania do buntu. Telewizja CTV cytowała prawnika, który mówił, że ostatni raz taki zarzut pojawił się najprawdopodobniej w latach 50.

Decyzją rządu federalnego z listopada ub.r. organizację dystrybucji szczepionek na rozległym terytorium Kanady powierzono byłemu szefowi wojsk NATO w Iraku generałowi Dany'emu Fortinowi, który objął funkcję wiceszefa ds. logistyki w agencji zdrowia publicznego Kanady (Public Health Agency of Canada). Zespół specjalistów składa się z innych wojskowych, w tym specjalistów do spraw logistyki, planowania operacji, farmaceutów, inżynierów i ekspertów technicznych. W połowie maja Fortin ustąpił ze stanowiska z powodu prowadzonego w jego sprawie dochodzenia, związanego z zarzutami o niewłaściwe zachowanie w przeszłości. Fortin zaprzecza zarzutom. Nad dystrybucją szczepionek pieczę sprawuje obecnie generał brygady Krista Brodie.

Kanadyjskie wojsko uczestniczyło i uczestniczy w pomocy w opiece medycznej na trudno dostępnych terenach, a także np. w domach opieki dla osób starszych w Ontario, gdy obowiązki przerosły możliwości personelu - meldując przy okazji o zaobserwowanych tam, tragicznych w skutkach zaniedbaniach. W lutym ub.r. w jednej z ontaryjskich baz wojskowych, CFB Trenton, przebywali też na kwarantannie Kanadyjczycy ewakuowani z miasta Wuhan w Chinach.

W grudniu ub.r. kanadyjski wywiad (CSIS) ostrzegał, że obce rządy mogą próbować zakłócić dostawy szczepionek przeciw Covid-19, m.in. po to, by naruszyć zaufanie do władz w Ottawie. W ocenie CSIS widoczne było już wtedy zagrożenie działaniami finansowanych przed rządy podmiotów. Dotyczyło to zarówno działań wymierzonych w firmy zaangażowane w dystrybucję szczepionek, jak i - przed czym wywiad ostrzegał już wcześniej - w badania naukowe. Eksperci cytowani w mediach podkreślali zaś, że zakłócenia w dystrybucji szczepionek to nie tylko nieprzyjazne rządy, ale też grupy terrorystyczne czy nawet sprzeciwiające się szczepionkom organizacje i ugrupowania w kraju.

Według zagregowanych danych publicznego nadawcy CBC do czwartku 53,7 proc. ludności Kanady otrzymało przynajmniej jedną dawkę szczepionki, 4,7 proc. było zaszczepionych już dwiema dawkami. Prowincje i terytoria otrzymały do tego czasu ponad 26,1 mln dawek szczepionek i wykorzystały ponad 22,2 mln z nich.

Z badania opinii publicznej opublikowanego w kwietniu br. przez ośrodek Abacus Data wynika, że tylko 8 proc. Kanadyjczyków deklaruje, że w żadnym przypadku nie chce się zaszczepić, 64 proc. nie ma żadnych obiekcji, a 28 proc. jest "dość sceptycznych" i chce poczekać na więcej informacji.

z Toronto Anna Lach