Kanada wprowadza ułatwienia dla imigrantów z Hongkongu

Ze względu na zaostrzenie tzw. prawa o bezpieczeństwie krajowym przez Chiny Ottawa wprowadza nowe zasady ułatwiające emigrację z Hongkongu do Kanady - ogłosił w czwartek kanadyjski minister ds. imigracji Marco Mendicino.

Na konferencji prasowej Mendicino podkreślił, że decyzja rządu Kanady zapadła w związku ze zmianami w prawie Hongkongu, a "Kanada stanęła wobec wyzwania". Nowe zasady mają ułatwić przyjazd do Kanady "najlepszym i najbłyskotliwszym" - dodał.

Program imigracyjny jest adresowany przede wszystkim do młodych ludzi. Absolwenci studiów wyższych będą mogli wystąpić o pozwolenie na pracę w Kanadzie, ważne przez trzy lata. Mendicino podkreślił, że z możliwości tej będą mogli skorzystać zarówno np. absolwenci kierunków technologicznych, jak i medycznych. Również osoby pochodzące z Hongkongu, które ukończyły studia w "uznanej kanadyjskiej uczelni", będą miały ułatwioną ścieżkę imigracyjną.

Od przyszłego roku zostaną wprowadzone też specjalne zasady uzyskiwania wizy studenckiej dla osób chcących studiować w Kanadzie.

Inne ułatwienia to przyspieszenie rozpatrywania dokumentów w sprawie uzyskania prawa stałego pobytu w Kanadzie dla mieszkańców Hongkongu, programów sponsorowania przyjazdu członków rodziny, co ma zachęcić także młodych ludzi do studiów i pracy w Kanadzie.

Z kolei osoby pochodzące z Hongkongu i znajdujące się już w Kanadzie, a chcące przedłużyć prawo pobytu będą mogły skorzystać z czasowego uchylenia opłat za rozpatrzenie ich podań.

Zmiany będą też dotyczyć wniosków o azyl. "Nikomu nie będzie utrudniane złożenie zgodnego z prawem wniosku o azyl w Kanadzie tylko dlatego, że danej osobie zostały postawione zarzuty na podstawie nowego prawa o bezpieczeństwie" - powiedział Mendicino. Dodał, że zarzuty stawiane w Chinach nie będą uznawane przez Kanadę. Ponadto znajdujące się już w Kanadzie osoby pochodzące z Hongkongu, których prośbę o azyl odrzucono, będą mogły ubiegać się o ponowne rozpatrzenie wniosku jeszcze przed upływem obowiązkowego w innych sytuacjach rocznego terminu oczekiwania.

"Imigranci z Hongkongu, w tym studenci, w znaczący sposób przyczynili się do rozwoju Kanady, a zapowiedziane dziś zmiany wzmocnią nasze relacje z narodem Hongkongu i zbliżą nas do siebie. Związki osobiste między Kanadą a Hongkongiem są silne i głębokie, a nowe zasady podkreślają długotrwałość tych relacji" - dodał Mendicino na Twitterze.

Minister spraw zagranicznych Kanady Francois-Philippe Champagne napisał w oświadczeniu opublikowanym w środę, że usunięcie przez rząd Hongkongu czterech demokratycznie wybranych członków parlamentu oznacza dalsze ograniczenie autonomii i obszaru wolności wypowiedzi w tym regionie.

Około 300 tys. mieszkańców Hongkongu ma kanadyjski paszport - wielu mieszkańców tej brytyjskiej kolonii występowało o kanadyjskie dokumenty w chwili przekazywania przez Wielką Brytanię zwierzchności nad Hongkongiem Chinom w 1997 r.

Hongkong miał korzystać z autonomii w ramach rozwiązania "jeden kraj, dwa systemy". Ambasador Chin w Kanadzie Cong Peiwu groził kilka tygodni temu rządowi Kanady, że represje będą mogły dotyczyć osób z kanadyjskim paszportem, gdyby Ottawa zdecydowała się przyznawać azyl mieszkańcom Hongkongu, którzy uczestniczyli w prodemokratycznych protestach.

Relacje Kanady z Chinami są na trudnym etapie od aresztowania w grudniu 2018 r. wiceprezes Huawei Meng Wanzhou. Chińskie władze zagroziły Kanadzie "poważnymi konsekwencjami", wkrótce potem aresztowano Michaela Kovriga i Michaela Spavora, Kanadyjczyków, których Pekin oskarżył w czerwcu o szpiegostwo; ich uwolnienie jest obecnie jednym z najtrudniejszych wyzwań dla kanadyjskiej dyplomacji.

Z Toronto Anna Lach