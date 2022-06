Kanada wprowadza zakaz świadczenia usług rosyjskiej branży naftowo-gazowej

Rząd Kanady zakazał eksportu usług dla rosyjskiego przemysłu naftowo-gazowego i chemicznego, w tym świadczenia pomocy technicznej – poinformowano w środowym komunikacie kanadyjskiej minister spraw zagranicznych Melanie Joly.

"Nowe środki wprowadzają zakaz eksportu 28 typów usług ważnych dla działania przemysłu naftowego, gazowego i chemicznego, w tym usług technicznych, zarządzania, księgowości i reklamy. Zakaz eksportu usług dla przemysłu naftowego, gazowego i chemicznego dotyka dziedzin gospodarki, które dostarczają ok. 50 proc. przychodów rosyjskiego budżetu federalnego" - napisano w komunikacie.

Zwrócono uwagę, że nowe sankcje będą formą wywierania dalszej presji na reżim prezydenta Rosji Władimira Putina.

"Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa ponad 100 dni. Władimir Putin i jego reżim spowodowali trudny do wyrażenia ból i cierpienie na Ukrainie i całym świecie. Nadal będziemy domagać się rozliczenia Władimira Putina za tę bezsensowną wojną. Kanada zrobi wszystko co możliwe, by zapobiec możliwościom Putina w sprawie rozszerzania i finansowania jego machiny wojennej" - powiedziała cytowana w komunikacie Joly.

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę Kanada nałożyła sankcje na ponad 1070 osób i podmiotów z Rosji, Białorusi i Ukrainy. Pod koniec maja w nowej grupie objętych sankcjami znalazła się m.in. Alina Kabajewa, była gimnastyczka artystyczna, która według doniesień mediów ma być partnerką Putina.