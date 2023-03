Kanada: Współpraca w pomocy medycznej dla Ukrainy wśród tematów spotkań polskiego ministra zdrowia

Pomoc medyczna Polski i Kanady dla Ukrainy i możliwa współpraca w dziedzinie publicznej służby zdrowia są wśród tematów spotkań ministra zdrowia Adama Niedzielskiego w Kanadzie.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Musimy pomóc Ukrainie w leczeniu ofiar konfliktu" - powiedział polski minister zdrowia podczas spotkania online z kanadyjską Polonią w niedzielę. Zwrócił uwagę, że zasady pomocy medycznej udzielanej ukraińskim cywilom i wojskowym musiały się zmienić z tego względu, że Rosjanie zadali na początku wojny olbrzymie straty ukraińskiemu pogotowiu medycznemu, niszcząc m.in. śmigłowce.

"Przywieźć pacjentów, a nie wysyłać personel" - podkreślił Niedzielski, odpowiadając na pytania przedstawicieli Polonii. Model pomocy medycznej dla Ukrainy zakłada obecnie, że za ewakuację z pola bitwy odpowiada wojsko i dopiero po znalezieniu się na bezpiecznym terenie pacjentów przejmują służby medyczne. Stąd np. wykorzystanie pociągów medycznych, z których każdy przywozi do Polski kilkudziesięciu pacjentów, często z osobami towarzyszącymi. Niedzielski zwrócił też uwagę na współpracę krajów europejskich w sprawie pomocy szpitalnej dla przybywających do Polski pacjentów z Ukrainy i możliwość przewożenia pacjentów do szpitali w innych krajach UE.

Dwa tygodnie temu rząd Kanady poinformował, że wojskowi ratownicy medyczni będą w Polsce uczyć ukraińskich żołnierzy zasad pomocy na polu walki. Chodzi o przekazanie umiejętności niezbędnych do skutecznego ratowania życia w sytuacji pola walki. Każda seria szkoleń ma trwać około miesiąca. Wcześniej do Polski pojechali także kanadyjscy medyczni wolontariusze, łącznie ponad sto osób, którzy pomagali w trzech punktach ukraińskim uchodźcom. Od jesieni ub.r. wykonują w szpitalu w Czeladzi także m.in. operacje plastyczne i rekonstrukcyjne dla pacjentów z Ukrainy.

M.in. właśnie o możliwej dalszej współpracy Polski z Kanadą na rzecz pomocy Ukrainie Niedzielski będzie rozmawiał w poniedziałek z ministrem zdrowia Kanady Jean-Yves Duclos. Rozmowy będą też dotyczyć współpracy publicznej służby zdrowia i wymiany doświadczeń, np. w kwestii usług telefonicznych i zdalnych. Niedzielski jest w Kanadzie z grupą szefów agencji działających w obszarze służby zdrowia, a polsko-kanadyjskie rozmowy będą dotyczyć też zachęt do bezpośredniej współpracy szpitali i ośrodków badawczych.

Z Toronto Anna Lach