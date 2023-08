Kanada: Wstępny bilans zniszczeń – w Kolumbii Brytyjskiej spłonęło ok. 200 budynków

Kanadyjska prowincja Kolumbia Brytyjska wstępnie szacuje, że w pożarach lasów zniszczonych zostało ok. 200 budynków. Terytoria Północno-Zachodnie pracują nad planem pomocy dla prawie wszystkich mieszkańców.

W mieście Zachodnia Kelowna i okolicach, poważnie zagrożonych pożarami lasów w ostatnich dniach, spłonęło ok. 200 budynków - podali we wtorek przedstawiciele straży pożarnej, cytowani w mediach. Podkreślili, że cały czas trwają szacunki szkód.

Według ocen strażaków opanowano rozszerzanie się największego w ostatnich dniach pożaru, nazwanego pożarem MacDougall Creek, w którym spłonęło dotychczas ok. 120 km kw lasów.

Szef straży pożarnej rejonu Zachodnia Kelowna Jason Brolund ostrzegł mieszkańców, by przygotowali się na zmianę wyglądu znanych im lasów i gór, gdy rozproszą się dymy, podkreślając, że "różnica będzie dramatyczna".

Minister ds. sytuacji kryzysowych Kolumbii Brytyjskiej Bowinn Ma poinformowała we wtorek, że w nocy ze środy na czwartek zniesione zostaną wprowadzone w ub. tygodniu ograniczenia w podróżowaniu których celem było pozostawienie hoteli wyłącznie do dyspozycji osób, które musiały się ewakuować i dla strażaków. Ograniczenia pozostaną na terenie Zachodniej Kelowna.

Ok. 27 tys. osób pozostawało w Kolumbii Brytyjskiej poza miejscem zamieszkania w związku z ewakuacją, kolejne 35 tys. musi być gotowych do ewakuacji w każdej chwili - według danych z poniedziałku.

Na również walczących z pożarami Terytoriach Północno-Zachodnich w związku z ewakuacjami prawie 70 proc. z liczących zaledwie 45 tys. mieszkańców terytoriów znajduje się czasowo w innych prowincjach Kanady (Kanada ma 10 prowincji i 3 terytoria). W ub. tyg. ewakuowano m.in. liczącą 20 tys. mieszkańców stolicę, Yellowknife, jeden z pożarów jest w odległości ok. 15 km od tego największego miasta Terytoriów.

Podczas konferencji prasowej we wtorek wieczorem premier Terytoriów Caroline Cochrane, członkowie jej rządu i przedstawiciele lokalnych społeczności mówili m.in. o problemie finansowej, pomocy dla ewakuowanych. Otrzymują oni jednorazowe świadczenie w wysokości 750 CAD, lokalne społeczności także mają własne formy pomocy finansowej.

Minister finansów Terytoriów Caroline Wawzonek podkreślała jednak, że rząd nigdy wcześniej nie stanął wobec konieczności opracowania programów pomocy dla prawie wszystkich mieszkańców Terytoriów.

"Ludzie nie będą mogli wrócić, jeśli nie będą mieli na to funduszy" - dodała Wawzonek, wskazując na federalne możliwości pomocy. Rząd federalny poinformował we wtorek, że zobowiązuje się pokryć "kwalifikujące się do zwrotu" koszty, jakie mieszkańcy ponieśli w związku z ewakuacją. Trwają w tej sprawie rozmowy.

Z Toronto Anna Lach