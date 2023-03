Kanada wyposaży swoje wojska w Europie Wsch. w broń antyrakietową i do zwalczania czołgów

Kanada wzmocni swoje wojska stacjonujace w Europie Wsch. w ramach kontyngentu NATO systemami broni antyrakietowej, do zwalczania czołgów a także do obrony przed atakami dronów – poinformowała w czwartek minister obrony Anita Anand.

Określając te potrzeby wojska jako pilne, Anand zapowiedziała przyśpieszenie zakupów trzech rodzajów broni: systemów broni przeciwczołgowej, systemów obrony przeciw dronom i obrony przed atakami z powietrza.

Podkreśliła, że wzmocnią one oddziały kanadyjskie w Europie Wschodniej wchodzące w skład operacji "Reassurance". Ponadto poinformowała, że kanadyjskie wojsko wyda 15,8 mln CAD na system mikrosatelitów, zaprojektowany i wykonany w Kanadzie. System ma być gotowy pod koniec 2026 r.

Podczas spotkania w ramach Conference of Defence Associations Institute, która jest jedną z najważniejszych kanadyjskich konferencji dotyczących obrony, Anand podkreśliła, że nowe wyposażenie jest potrzebne kanadyjskim wojskom na Łotwie i w innych częściach Europy.

"Nasze oddziały muszą mieć wyposażenie niezbędne do ochrony własnej i do wykonywania swoich zadań, szczególnie w tak ważnych czasach" - powiedziała Anand, cytowana przez agencję The Canadian Press.

Anand poinformowała również, że rozpoczynają się konsultacje dotyczące zmian w polityce obronnej Kanady. Swoje opinie może wyrazić każdy Kanadyjczyk.

Według komunikatu resortu obrony, wydatki Kanady na obronność wzrosły w okresie między 2017 a 2026 r o 70 proc.

z Toronto Anna Lach