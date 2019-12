Kanada: Wystawa na 38. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Instytut historyczny Polonia Canadian Institute for Historical Studies przygotował wystawę upamiętniającą 38. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, którą oglądać można do końca grudnia w Bibliotece Centralnej w mieście Mississauga.

"Jednym z celów wystawy jest przypomnienie odbiorcy kanadyjskiemu istotnego wkładu Polaków w obalenie totalitarnego komunistycznego systemu w Europie Wschodniej i Centralnej" - czytamy w przesłanym PAP komunikacie prasowym instytutu.

Jak piszą organizatorzy, ekspozycja składa się z archiwalnych dokumentów, ulotek, plakatów oraz prasy i wydawnictw drugiego obiegu z lat 1980-1989, pochodzących ze zbiorów Polonia Canadian Institute for Historical Studies.

W tym samym miejscu od 9 listopada instytut prezentuje wystawę "Zniszczenia Warszawy we Wrześniu '39 w Fotografii Polskiej i Niemieckiej", przygotowaną we współpracy z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Obie będą dostępne do 28 grudnia 2019 roku.

Mississauga to trzecie najludniejsze miasto prowincji Ontario, będące częścią obszaru metropolitalnego Toronto. W spisie powszechnym z 2016 roku pochodzenie polskie zadeklarowało 43,3 tys. mieszkańców Mississaugi, czyli 6,1 proc. populacji.

Z Toronto Alicja Minda