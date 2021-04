Kanada zainwestuje w produkcję szczepionek w Toronto

Ponad 900 mln dolarów kanadyjskich zostało przeznaczonych na wsparcie budowy zakładu produkcji szczepionek przeciw grypie w Toronto. 415 mln CAD wyasygnował rząd Kanady, 455 mln inwestuje firma Sanofi, a 55 mln – rząd prowincji Ontario. Celem jest zapewnienie Kanadzie samowystarczalności produkcji.

Zakład w Toronto ma być uruchomiony w 2027 r., będzie wytwarzać szczepionki na grypę opracowane przez Sanofi i w przypadku przyszłych pandemii torontońskie laboratoria będą w stanie wyprodukować wystarczającą liczbę dawek preparatu, by zaszczepić wszystkich mieszkańców Kanady w ciągu pół roku po zidentyfikowaniu przez Światową Organizację Zdrowia konkretnego szczepu wirusa. Sanofi zobowiązało się też do zainwestowania co najmniej 79 mln CAD w badania naukowe i rozwój.

Minister innowacji Francois-Philippe Champagne i minister zdrowia Patty Hajdu zwracali uwagę, że pandemia Covid-19 pokazała, że niezbędny jest silny krajowy sektor biomedyczny. Champagne podkreślał, że w przypadku pandemii "musimy być samowystarczalni". Jak podsumował członek kanadyjskiego sztabu zajmującego się szczepionkami Alan Bernstein, Kanada nie może polegać na międzynarodowych sieciach dostaw, "następnym razem musimy być gotowi, a tym razem, jak widać, nie byliśmy".

W miniony wtorek minister zamówień publicznych Anita Anand poinformowała, że producenci, z którymi Kanada ma podpisane umowy, zapowiedzieli przyspieszenie dostaw szczepionek i do końca czerwca Kanada ma otrzymać 44 mln dawek, zaś do końca lata każdy Kanadyjczyk, który chce się zaszczepić, będzie mógł to zrobić.

Kanada zamówiła ponad 400 mln dawek szczepionek u siedmiu producentów. W grudniu ub.r. do użytku w Kanadzie dopuszczono szczepionki firm Pfizer-BioNTech i Moderna, a w tym roku - koncernów AstraZeneca i Johnson & Johnson.

Brak możliwości produkcji szczepionek w Kanadzie jest od początku pandemii jednym z gorących politycznych tematów. W ostatnich miesiącach Kanada doświadczyła problemów z dostawami i choć rząd w Ottawie nie miał na to wpływu, sprawa stała się przyczyną kolejnej ostrej krytyki rządu Trudeau.

W dodatku pierwsze próby wykorzystania istniejącej kanadyjskiej technologii do produkowania szczepionki w kraju zostały zablokowane przez Chiny. W maju ub.r. rząd informował o wydaniu zgody na pierwsze kliniczne testy szczepionki przeciw Covid-19 prowadzone na Uniwersytecie Dalhousie. Wówczas zapowiadano, że bazująca na kanadyjskiej technologii, opracowana w Chinach przez koncern CanSino Biologics szczepionka na Covid-19 będzie produkowana w Kanadzie. Jednak jak ujawnił portal Ipolitics.ca, zaledwie kilka dni później chińskie władze wstrzymały transport partii próbnej do Kanady.

Obecnie w Vancouver powstaje budowany przez Precision NanoSystems zakład, który może w ciągu roku wyprodukować 240 mln dawek szczepionek. Rząd Kanady zainwestował też 125 mln CAD w modernizację zakładu w Montrealu należącego do Krajowej Rady Badań Naukowych, latem br. ma się rozpocząć produkcja szczepionki amerykańskiej firmy Novavax i będzie to produkcja wynosząca 2 mln dawek miesięcznie.

W Kanadzie są produkowane m.in. szczepionki przeciw grypie i chorobom zakaźnym, ale brak inwestycji w produkcję szczepionek obciąża, jak przypominały media, poprzedni konserwatywny rząd Stephena Harpera. W latach 2007-2011 firmy takie jak AstraZeneca, Bristol Myers, Johnson & Johnson, Merck's, GSK i Sanofi zamykały swoje zakłady produkcyjne w Kanadzie lub redukowały w nich zatrudnienie.

W środę Champagne podkreślił, że inwestycja taka jak w Toronto zdarza się raz na kilkadziesiąt lat i jest wyrazem zobowiązania rządu do "odbudowy krajowego sektora biomedycznego".

Obecny rząd liberałów odtwarza to, co już było. W 1972 r. rząd Pierre'a Trudeau, ojca obecnego premiera, zakupił od prywatnych właścicieli zakłady Connaught w Toronto właśnie po t, by zapewnić krajową produkcję szczepionek. W 1986 r. laboratoria Connaught należące do rządowej Canada Development Corporation zostały sprywatyzowane przez rząd konserwatywnego premiera Briana Mulroneya i, po zmianach właścicieli, weszły w skład Sanofi.